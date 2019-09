Spaanse politiek neemt besluit en maakt einde aan gesteggel om Ansu Fati

Ansu Fati kan vanaf nu definitief voor Spanje uitkomen.

De ministerraad in Spanje kwam vrijdag bijeen en heeft de zestienjarige vleugelspits van middels een versnelde procedure de Spaanse nationaliteit toebedeeld, zo meldt Mundo Deportivo .

Fati werd geboren in het Afrikaanse Guinee-Bissau, een voormalige kolonie van Portugal. De jonge aanvaller maakte echter al meermaals duidelijk niet voor Guinee-Bissau of Portugal uit te willen komen, maar voor Spanje te kiezen, het land waar hij vanaf zijn zevende woont.

De Spaanse voetbalbond, de RFEF, werkte de afgelopen maanden aan de procedure om Fati speelgerechtigd te krijgen. Mede door zijn goede prestaties dit seizoen raakte dat proces de afgelopen dagen in een stroomversnelling.

Fati kan door het nieuws worden opgeroepen voor het WK Onder-17, dat in oktober in Brazilië plaatsvindt. Of Barcelona daar medewerking aan verleent is afwachten, omdat Fati daardoor vijf wedstrijden van de club zou missen, waaronder El Clásico tegen .

Mede door blessureleed maakte Fati dit seizoen zijn debuut voor Barça. In zijn eerste drie competitiewedstrijden maakte de dribbelaar veel indruk en scoorde hij twee keer.