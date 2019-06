Spaanse politie bevestigt: Reyes raasde veel te hard over snelweg

De Spaanse politie heeft bevestigd dat het auto-ongeluk van José Antonio Reyes zaterdag is ontstaan door een veel te hoge snelheid.

Bij het ongeluk kwam niet alleen Reyes zelf, maar ook zijn neef om het leven. De derde inzittende van de auto, ook een neef van de 35-jarige voetballer, werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Mundo Deportivo heeft hij brandwonden over 65 procent van zijn lichaam.



"De snelheidslimiet is daar 120 kilometer per uur. We kunnen bevestigen dat de snelheid de oorzaak van het ongeluk was", aldus een woordvoerder van de Guardia Civil tegen BBC Sport. "Ons onderzoek is nog steeds gaande, we weten niet of er nog meer oorzaken voor het ongeluk zijn. Maar voor nu kunnen we bevestigen dat de snelheid de voornaamste oorzaak is. Die snelheid was meer dan 220 kilometer per uur."



Reyes was zelf degene die achter het stuur zat, zo bevestigt de woordvoerder. Het ongeluk vond zaterdag rond 11:40 uur plaats op een snelweg vlakbij . Nadat Reyes de macht over het stuur verloor, raakte het voertuig enkele betonblokken en vloog hij in brand.



Verschillende (oud-)voetballers, zoals Thierry Henry, Cesc Fabregas en Sergio Ramos, reageerden geschokt op het nieuws over hun ex-teamgenoot. Reyes werd zaterdagavond voorafgaand aan de -finale in Madrid herdacht met een minuut applaus van de spelers en toeschouwers.



José Antonio Reyes speelde in zijn carrière voor Sevilla, , , , , opnieuw Sevilla, , Córdoba, het Chinese Xinjiang Tianshan Leopard en Extremadura. De linkspoot werd met Arsenal en Real Madrid landskampioen en hij is de enige voetballer die vijf keer de UEFA Cup of won; drie keer met Sevilla en tweemaal met Atlético.