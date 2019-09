Spaanse pers trekt massaal dezelfde conclusies over Frenkie de Jong

Frenkie de Jong komt er na de wedstrijd tussen Granada en Barcelona (2-0) een stuk genadiger van af dan veel van zijn ploeggenoten.

De Spaanse media kennen hem niet allemaal een voldoende toe, maar zijn het er wel over eens dat De Jong een van de betere spelers was aan de zijde van de bezoekers. In de eerste helft was hij duidelijk de beste speler, zo luidt de consensus. De Jong deed negentig minuten mee en was door trainer Ernesto Valverde opgesteld in het centrum van het middenveld.

De Jong kreeg van Sport een zeven voor zijn eerste helft: het hoogste cijfer van alle spelers van de bezoekers. "De beste speler van Barça", concludeerde de krant halverwege. "De speler die intensiteit toevoegde aan de wedstrijd en de kar probeerde te trekken vanuit het centrum. Niemand heeft redenen om te twijfelen aan zijn spelinzicht." Over de gehele wedstrijd wordt De Jong echter beoordeeld met een zes. 'Moedig' is het woord dat Sport gebruikt om zijn optreden samen te vatten.

"Hij legde zijn hart in de wedstrijd en centraal op het middenveld verloor hij de bal maar zelden. Hij droeg het team in de eerste helft op de schouders en zakte nooit door het ijs", aldus de sportkrant. Alleen Lionel Messi en Ansu Fati worden ook beoordeeld met een zes; de rest van de spelers krijgt een onvoldoende. De 'onhandige' Arturo Vidal moet het zelfs doen met een twee. "Hij viel in, veroorzaakte een duidelijke penalty met een handsbal en zijn passes waren een nachtmerrie."

Van El Desmarque krijgt De Jong een vijf, waarmee hij zich ook in het hogere segment bevindt. "De Nederlander nam het initiatief op zich in het centrum en was in de eerste helft, nog zonder Messi in het veld, de enige die de bal vooruit speelde. Maar hij moet meer kalmte in zijn spel leggen." Mundo Deportivo deelt geen cijfers uit, maar beoordeelt de spelers wel individueel. "Hij nam risico met een enkele verticale pass, maar hij behoorde wederom tot de beste spelers, vooral voor rust. Hij veroverde de bal en probeerde naar voren druk te zetten, probeerde het tempo omhoog te stuwen en het team zonder al te veel succes vlot te trekken."

Volgens de bezoekers van de website van Marca was De Jong na Fati de beste speler van . Hij krijgt aanzienlijk meer positieve dan negatieve beoordelingen, wat verder alleen geldt voor Messi en Fati. De redactie van de krant stelt dat De Jong 'verantwoordelijk was voor het verdelen van het spel'. "De Oranje-international speelt alles. Hij kan goed met de druk omgaan. Hij probeerde contact te leggen met de voorhoede en tempo aan de wedstrijd te geven. Hij was de beste van Barcelona in Granada, zeker in de eerste helft."