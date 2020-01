Spaanse media wijzen 'omsingelde' Frenkie de Jong wéér op prijskaartje

Barcelona kon zich donderdagavond niet voor de finale van de Spaanse Super Cup plaatsen.

Het team van Ernesto Valverde dolf in de halve finale in Jeddah het onderspit tegen , dat met 2-3 won en zondag tegen stadsgenoot om de eerste prijs van het nieuwe kalenderjaar strijdt.

Over het optreden van Frenkie de Jong, die afgelopen weekeinde tegen twee gele kaarten ontving en zodoende hooguit pas 25 januari tegen weer in actie komt, zijn de meningen van de Spaanse media nogal verschillend.

'Omsingeld', zo voegt Sport toe aan de beoordeling van De Jong, die een zes van de Catalaanse sportkrant krijgt. "Het was geen comfortabele wedstrijd voor de Nederlander, die voortdurend bewaking kreeg en onder druk werd gezet door verschillende tegenstanders."

"De Jong had moeite om in de wedstrijd te komen, maar hij gaf niet op en in de tweede helft leverde hij een grote bijdrage aan het spel van ." Zowel Sergio Busquets als Arturo Vidal krijgt een zeven van Sport.

"Een geweldige wedstrijd van Busquets", zo stelt de krant. "Hij was een leider met juiste keuzes, de motor van het elftal. Het systeem van Atlético dwong Busquets om voortdurend in balbezit te zijn."

Marca was lovend over de verrichtingen van De Jong in Jeddah. "Het beste op het middenveld tot nu toe. Hij was verantwoordelijk voor de zuurstof van het elftal en hielp veel om de tegenaanvallen te weren."

Ook over Vidal was de meest verkochte sportkrant van Spanje zeer positief. "Hij toonde wederom zijn gebruikelijke intensiteit om ballen te veroveren. Hij gaf goede voorzetten en creëerde veel gevaar." Over Busquets: "Een enkele fout in het begin, maar hij verbeterde zich naarmate het duel vorderde."

Het populaire ElDesmarque distantieert zich van de bovenstaande beoordelingen en geeft De Jong juist een onvoldoende: een vijf. "Verlegen en enkele keren zelfs overlopen. Hij had moeite om een aandeel in het spel van Barcelona te hebben."

AS zag De Jong 'een goede wedstrijd' spelen. "Al verloor hij een enkele keer op ontoelaatbare wijze de bal in gevaarlijke zones. Fantastisch zodra hij het spel diende te verlenen en de linies van druk moest doorbreken. Het ontbreekt nog altijd aan iets meer ambitie om offensief méér te betekenen."

Bij El Periódico krijgen juist alleen Busquets en De Jong een voldoende, een zes, en wordt Vidal met een vijf beoordeeld. MundoDeportivo is juist kritisch op De Jong en wijst op zijn prijskaartje van minimaal 75 miljoen euro, net als enkele weken geleden.

"Zijn slechte wedstrijd tegen Espanyol had geen gevolgen voor zijn status. Hij completeerde over het algemeen een redelijke wedstrijd, maar dat begint langzamerhand niet voldoende te zijn als de verwachtingen omtrent een voetballer hooggespannen zijn."