Spaanse media uiten kritiek: "Jasper Cillessen is nu in het voordeel"

Niet Jasper Cillessen maar Jaume Domènech verdedigde woensdag het doel van Valencia in het duel met Real Madrid.

De Spanjaard kreeg in het duel om de Spaanse Super Cup wéér de voorkeur boven de Nederlander, waarmee Albert Celades leek te insinueren dat hij een einde had gemaakt aan het keepersdebat.

Domènech mocht in de eerste wedstrijd van 2020, het competitituel met , immers ook keepen, ondanks dat Cillessen weer hersteld was van zijn blessureleed.

Domènech werd tegen (1-3 nederlaag) niet alleen driemaal gepasseerd; hij ging bij de 0-1 ook finaal de fout in. Terwijl de sluitpost zijn teamgenoten aan het instrueren was, schoot Toni Kroos de bal direct uit de corner in het doel.

"Tot dat moment zaten we weliswaar ook niet goed in de wedstrijd, maar vooral de wijze waarop het doelpunt werd gemaakt, deed ons pijn", vertelde Celades na het duel in Jeddah.

"We hadden vervolgens moeite om terug in de wedstrijd te komen. Het zijn sitiatues waarvan je denkt dat ze niet kunnen gebeuren, maar ze gebeuren." De Valenciaanse sportkrant Superdeporte deelt Domènech een vier uit, hoofdzakelijk gebaseerd op zijn blunder bij de 0-1.

"Het was niet de dag van Domènech. Hij ging duidelijk de fout in." Marca vraagt zich af of 'het onherkenbare überhaupt naar Saudi-Arabië was gekomen'. "De 0-1 had fatale gevolgen, vooral in mentaal opzicht", stelt de sportkrant vast.

"Domènech liet zich verrassen door een verrassende inzet van Kroos. Hij was bezig met andere dingen en liet zijn doel leeg. Hij reageerde pas toen de bal bij wijze van spreken al achter de lijn was. Het was niet zijn dag, ook niet na dit moment."

Mundo Deportivo gaat een stapje verder en concludeert dat het debat over wie de eerste doelman van los Che weer volledig open ligt. "Of beter gezegd, Cillessen is nu in het voordeel."

"De goede resultaten zorgden ervoor dat er alleen gediscussieerd werd over wie de eerste doelman moest zijn. Celades hield de Nederlander op de bank, maar na negentig minuten en een olympisch doelpunt ligt alles weer open."

Het geheugen laat de media bovendien niet in de steek: elf maanden geleden in de halve finale van de tussen en Valencia scoorde Joaquín op identieke wijze tegen Domènech.

"Een zware klap voor Domènech", ziet ook LaVanguardia in. "Ook Joaquín was in staat om de doelman vanaf de cornervlag te passeren. Een doelpunt dat niet alleen lastig te maken is, maar ook niet vaak voorkomt en evenmin snel vergeten wordt."

Het Valenciaanse dagblad Las Provincias noemt Domènech zelfs 'een bondgenoot van Real Madrid'. "Het cadeau van de doelman was een klap voor de spelers van Valencia. Ook op de 0-3 van Luka Modric reageerde hij rijkelijk laat."

Celades kreeg na afloop geen vragen over de keeperskwestie. Valencia keert donderdag terug naar Spanje, waar in verband met de Super Cup geen weekendduels in LaLiga op het programma staan. De ploeg van Celades speelt op 19 januari uit bij laagvlieger Real Mallorca.