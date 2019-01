Spaanse media loven Jasper Cillessen: "Valverde kan altijd op hem rekenen"

Barcelona leed donderdagavond de derde nederlaag van het seizoen.

Het team van trainer Ernesto Valverde ging in het eerste duel met Levante in het kader van de achtste finales van de Copa del Rey met 2-1 onderuit. Over een week volgt het weerzien in het Camp Nou, met een plaats bij de laatste acht als beloning. Jasper Cillessen moest in Valencia al snel twee goals incasseren, maar voorkwam ook een ruimer verlies voor de Catalanen.

De kranten in Spanje zijn vrijdag kritisch op het optreden van Barcelona, dat niet in de sterkste opstelling optrad en een bedenkelijke indruk achterliet. Alleen Cillessen ontsnapt aan de kritiek. Volgens Marca voorkwam Cillessen 'enkele zekere tegengoals , terwijl Mundo Deportivo opmerkt dat de Oranje-international er altijd staat ondanks zijn geringe speeltijd. "Valverde kan altijd op Cillessen rekenen. Hij kon niets aan de tegengoals doen, maar voorkwam bij zeker twee momenten een derde tegentreffer."



Sport gaf Cillessen zelfs het hoogste rapportcijfer, al was dat ook veelzeggend over de prestaties van de rest van het elftal: een zes. Valverde verdedigde na afloop zijn beslissing om niet de sterkste elf het veld in te sturen. "Toen ik het team samenstelde, dacht ik dat het de best mogelijke beslissing was. Het heeft ook geholpen om de spelers te kunnen beoordelen op moeilijke momenten, tegen een opponent uit LaLiga. Ik weet dat het een risico is, maar soms moet je risico's nemen", benadrukte de oefenmeester.



Valverde werd tevens aan de tand gevoeld over Philippe Coutinho, die vlak voor tijd vanaf elf meter voor de belangrijke uittreffer zorgde. De Braziliaan komt de laatste weken minder in de plannen van de oefenmeester voor. "Toen Ousmane Dembélé niet speelde, wilde iedereen weten waarom. Nu speelt Coutinho niet en gebeurt precies hetzelfde. Als iemand niet tevreden is, moet hij werken. De vraag is al eerder gesteld, alleen de namen zijn anders."