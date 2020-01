Spaanse media kijken ogen uit: "Opeens leek Luuk de Jong op Ronaldo"

Luuk de Jong zal met gemengde gevoelens terugkijken op het duel tussen Real Madrid en Sevilla in LaLiga.

De aanvaller zag een doelpunt in de eerste helft afgekeurd worden en revancheerde zich alsnog na rust, maar twee doelpunten van Casemiro gaven de doorslag: 2-1. De media in Spanje zijn lovend over de wedstrijd van De Jong, die zijn eerste goal sinds 10 november maakte, in de thuishaven van .

"Heel de week werd gezegd dat geen doelpunten in huis heeft en opeens leek De Jong op Ronaldo”, zo concludeert Marca zaterdagavond. "Het afgekeurde doelpunt was een golazo, een kopbal in de kruising."

"De tweede treffer, die wél goedgekeurd werd, had van alles. Intuïtie, een passeeractie en een voor Thibaut Courtois onhoudbaar schot. Op de dag dat Youssef En-Nesyri voor het eerst het tenue van Sevilla om de schouders droeg, zei De Jong eindelijk: 'hier ben ik'."

ElDesmarque gaf De Jong de allerhoogste beoordeling bij Sevilla: een zeven. "Hij scoorde twee keer, al telde er maar een. Bij de eerste treffer stond hij op de juiste positie en aan de tweede ging een zeer goed actie vooraf."

Ook AS is zeer lovend over de verrichtingen van de Nederlander in het Santiago Bernabéu. "Een geweldige wedstrijd, inclusief een gestolen doelpunt en een heerlijke treffer met zijn linkerbeen. Hij was niet voor niets de aanvaller die de voorkeur van Julen Lopetegui genoot."

Voormalig toparbiter Eduardo Iturralde González analyseert wedstrijden voor AS en is van mening dat De Jong geen enkel doelpunt toegeschreven had moeten krijgen. Hij vindt het blok van Nemanja Gudelj op Eder Militao een geldige reden om de treffer in de 29e minuut af te keuren.

"Het is een overtreding, in de reglementen bestaat de term 'blok' helemaal niet", stelt de oud-scheidsrechter, die ook aangaf de 1-1 eigenlijk niet had mogen tellen. "Er is sprake van hands door Munir El Haddadi."

"Degenen die zeiden dat het een schandaal was dat de goal van De Jong was afgekeurd, dit is een nog groter schandaal. Als de bal niet op zijn hand was gekomen, was het geen doelpunt geweest."

Technisch directeur Monchi stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. Hij baalde van de afgekeurde treffer. "Iedereen heeft de actie kunnen zien. Er is geen enkele voetballende, technische of tactische analyse mogelijk na zo'n doorslaggevend moment. Het is absurd."

De bestuurder van Sevilla werd ook gevraagd naar de handsbal van El Haddadi. "Als ook dat doelpunt was afgekeurd, was ik mogelijk naar beneden gegaan en had ik het team van het veld gehaald."

"Ik loop al heel wat jaren in de voetballerij rond, maar ik zag echt niks gebeuren", claimde Lopetegui op zijn beurt. "Of ik gefrustreerd ben? Ja, absoluut."

"Ik begrijp helemaal niks van deze beslissing. Ik hoop dat er uitleg komt. We hadden met 0-1 voor kunnen staan in de rust, dat was voor ons heel belangrijk geweest." De Jong staat nu op drie treffers in zeventien competitieduels.