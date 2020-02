Spaanse media geven 'verstrooide' Frenkie de Jong beschamende cijfers

Barcelona vond donderdagavond zijn Waterloo in de Copa del Rey.

Een doelpunt van Iñaki Williams in de 92e minuut was de genadeklap voor Frenkie de Jong en consorten en schonk Athletic Club het toegangsbewijs voor de halve finales van het Spaanse bekertoernooi: 1-0.

Trainer Quique Setién koos in Bilbao voor een middenveld met Sergio Busquets, Ivan Rakitic en De Jong, waarbij eigenlijk alleen de Spaans international enigszins zijn niveau benaderde. De Oranje-international speelde mogelijk zijn slechtste wedstrijd in het tenue van de Catalanen, zo merken de kranten op.

Sport deelt De Jong een vier uit en dat is de laagste beoordeling van alle basisspelers van . Op Ansu Fati en Ivan Rakitic na, beiden een vijf, kreeg de rest een voldoende. De Catalaanse krant zag 'een verstrooide De Jong'. "Hij kwam maar niet in het spel van Barcelona."

"Hij verloor vaak de bal en voelde zich nimmer op zijn gemak", zo schrijft men over de Oranje-international. "Hij verborg zich weliswaar niet, maar hij was ver verwijderd van zijn beste niveau."

Marca merkt op dat De Jong alles voetballend wilde oplossen en dat hij dicht bij een doelpunt met het hoofd was. "In de tweede helft speelde hij zelfs als aanvaller vanwege de afwezigen in de voorhoede. De nummer 21 viel op door bij vele kansen als een '9' op te treden, alsof hij de vervanger van Luis Suárez was."

ElDesmarque strooit met onvoldoendes; alleen Clément Lenglet en Lionel Messi (beiden een zes) krijgen van het populaire medium een voldoende. Rakitic en De Jong krijgen een drie en daarmee de laagste beoordeling. "Nog altijd is De Jong ver verwijderd van zijn beste niveau. Hij maakte de nodige fouten in balbezit."

El Periódico is een opvallende dissonant, daar De Jong van de Catalaanse krant juist een zeven krijgt. De dikke onvoldoendes zijn voor Rakitic en Ter Stegen, die beiden een vier ontvangen. "Barcelona had de wedstrijd kunnen beslissen, met twee grote kansen, maar het ontbrak aan finesse in de afronding", zo valt te lezen.

"Door de kan nu een streep, net als door de Supercopa drie weken geleden. De crisis bij dit verwarde elftal wordt hierdoor alleen maar groter. Als dingen slecht gaan, kan het altijd nóg slechter."