Spaanse media eren 'jonge eekhoorntjes': "Ajax is zijn charmes niet verloren"

De 0-3 overwinning van Ajax woensdagavond in en tegen Valencia in het kader van de groepsfase van de Champions League heeft indruk gemaakt in Spanje.

Na de overwinning op kreeg het team van trainer Albert Celades kansen toegedicht tegen de halvefinalist van het voorbije -seizoen, maar na dik negentig minuten dropen de fans van los Che zeer gedesillusioneerd af.

De lokale media zijn louter positief over de visite van aan Oost-Spanje. 'Een wervelstorm passeerde Mestalla', zo luidt de kop van Marca. "Ajax is zijn charmes die het vorig seizoen tot dé club van neutrale fans in heel Europa liet uitgroeien niet verloren, zo concludeert het medium.

"Een fascinerend elftal dat verleidt met snelheid en precisie. Een anarchistische aanval die de systemen van de rivalen kapotmaakt." De beroemde sportkrant van Spanje is lyrisch over 'de kanonskogel' van Hakim Ziyech.

"Hij liet Mestalla op zijn grondvesten schudden. Een parabool waar Jasper Cillessen geen antwoord op had." Marca wijst erop dat enkele keren vernederd werd. "Nota bene rondo's op de helft van Valencia. Bijvoorbeeld voorafgaand aan de 0-2, toen Dusan Tadic en Donny van de Beek de verdedigers gekmaakten."

'Ajax heeft de kwaliteiten van een grootmacht', valt in de samenvatting van AS te lezen. "In de Champions League krijg je klappen wanneer je het niet verwacht of zelfs wanneer je het niet verdient. Maar hoe je het ook wendt of keert, de Champions League is de Champions League en Ajax heeft er vier."

"Ajax heeft een elftal dat bestaat uit jonge eekhoorntjes, die van tak naar tak springen zonder de ronde eikel aan de voeten te verliezen." Volgens SuperDeporte was er sprake van 'een zware straf' voor Valencia, dat afgelopen weekeinde bij Athletic Club (0-1 winst) juist een goede wedstrijd speelde.

"Op zich was er weinig verschil met het Valencia in Bilbao. Het grootste verschil was dat Athletic, met alle respect, op geen enkele manier met Ajax te vergelijken valt", zo vat de meest verkochte sportkrant van de provincie Valencia samen.

"Ajax maakte in Mestalla de indruk dat het een Europese topclub in spe is, een talentvol team dat voor niks of niemand bang is, een elftal dat indruk maakt maar ook op cruciale momenten het geluk aan zijn zijde heeft."

Mundo Deportivo heeft het over 'een Ajax dat de harten van Mestalla won met aanvallend voetbal én Valencia tegelijkertijd sloopte'. "Het verticale voetbal en de benijdenswaardige, offensieve mentaliteit van Ajax zorgden ervoor dat Mestalla geen al te fijne avond beleefde."

Sport stelt dat de efficiëncy waarmee Ajax speelde voor het klassenverschil in Mestalla zorgde. "Het resultaat is zwaar overtrokken en doet geen recht af aan de verschillen binnen de lijnen."

Volgens het lokale Las Provincias 'reed Ajax over Valencia heen'. "Veel te veel Ajax voor een naïef Valencia", zo stelt het regionale dagblad. "Het duurt nog wel even voordat het Valencia van Celades zich een Champions League-elftal kan beschouwen."

"In deze competitie worden fouten meteen afgestraft. Valencia verdiende dit resultaat hoe dan ook niet, al is het een leerzame les voor Celades richting de resterende vier duels. Om in de Champions League te overleven moet je altijd en overal toeslaan."