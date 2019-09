Spaanse media delen cijfers uit: "Dat moet Frenkie de Jong meer eisen"

Barcelona en Frenkie de Jong boekten zaterdag in LaLiga de eerste uitzege van het seizoen. De ploeg van Ernesto Valverde won met 0-2 van Getafe.

De Oranje-international, die in het midweekse duel met (2-1) voor het eerst niet aan het startsignaal verscheen, stond in het Coliseum Alfonso Pérez negentig minuten binnen de lijnen. De media in Spanje zijn gematigd tevreden over het duel van de Nederlander.

Sport deelt De Jong een zes uit. "Hij wisselde goede acties met minder goede acties af. Het ontbrak de Nederlander aan continuïteit om tot de baas van het middenveld uit te groeien. Dat de eerste helft allesbehalve vloeïend verliep, was niet in zijn voordeel. Er gebeurt hoe dan ook altijd iets zodra De Jong aan de bal is." De meest verkochte sportkrant van Spanje deelde Sergio Busquets ook een zes uit en beloonde Arthur met een zeven voor zijn optreden.

De Jong wordt door Mundo Deportivo geprezen om zijn durf. "De Jong is niet bang om de hoofdrolspeler of de spil van het elftal te zijn", zo vat de sportkrant zijn optreden in samen. "Zodra hij de bal verovert, genereert offensief spel met bepaald gevaar. Hij dacht offensief, zonder zijn defensieve taken te vergeten." Mundo Deportivo prijst verder de 'degelijke' optredens van Busquets en Arthur.

"De Jong was wisselvallig in zijn spel", luidt het oordeel van AS . "Eerst speelde hij aan de rechterkant van het veld en na de wissel van Busquets was hij de controleur van het veld. Met zijn kwaliteiten moet hij veel meer om de bal vragen en meer van zijn ploeggenoten eisen dat hij het aanspeelpunt moet zijn." De na Marca meest verkochte sportkrant van Spanje spreekt verder over 'een stoïcijnse wedstrijd' van Busquets en prijst tot slot het duel van Arthur. "De Braziliaan speelde een perfecte wedstrijd. Hij was degene die letterlijk de plannen van Pepe Bordalás kapotmaakte. Met zijn spel en sturing maakte hij de verdedigers en de middenvelders van Getafe gek", zo stelt de scribent.

Marca is niet voor de eerste keer kritisch op het spel van De Jong. "In geen velden of wegen te bekennen, vooral in de eerste helft. Weinig tot geen aandeel in de opbouw of in de kansen rondom het doelgebied van Getafe. In een lelijke en harde wedstrijd kon hij zich niet onderscheiden." Arthur is in de optiek van de sportkrant daarentegen 'een onbetwistbare en onvervangbare voetballer voor Barcelona', terwijl Busquets volgens Marca pas in de tweede helft meer opviel toen de Catalanen meer balbezit hadden.

El Desmarque deelt De Jong een zes uit. "Een goede wedstrijd van de Nederlander op het middenveld. Na de rode kaart voor Clément Lenglet speelde hij centraal in de defensie, maar na de entree van Jean-Clair Todibo vormde hij een duo met Arthur op het middenveld." Ook Busquets, 'een correcte wedstrijd, zoals altijd' en Arthur kregen een zes. "Hij maakt vrijwel altijd de juiste keuzes, maar zijn zelfvertrouwen zorgt soms voor penibele situaties."