Spaanse media: Barcelona praat met Dembélé na onderhoud met PSG

Ousmane Dembélé lijkt de sleutel van de terugkeer van Neymar bij Barcelona te hebben.

Spaanse media melden in de nacht van dinsdag op woensdag dat Paris Saint-Germain bereid zou zijn om de aanvaller annex Frans international in een eventuele deal over Neymar te betrekken, zelfs al is het op huurbasis. Dat betekent dat de Catalanen een plan B hebben indien de gesprekken over Neymar inzake uitsluitend een transfersom op niets uitlopen.

Een topdelegatie van sprak dinsdagmiddag in Parijs met vertegenwoordigers van . De regerend landskampioen van Spanje zou twee voorstellen hebben gedaan, zo schreven Spaanse media eensgezind. Een transfer met een aanbetaling van 30 à 40 miljoen euro en een definitieve transfersom van 150 miljoen euro in de zomer van 2020. Het tweede voorstel was een transfersom, inclusief een aanbetaling van 30 à 40 miljoen euro, van 170 miljoen euro, die verspreid wordt over de zomers van 2020 en 2021.

Alleen het tweede voorstel was enigszins acceptabel voor PSG, dat echter één betaling in de zomer van 2020 ambieert. "We zijn dichter bij een akkoord", wilde sportbestuurder Javier Bordas alleen kwijt toen hij aan het einde van de middag het vliegveld van Barcelona wilde verlaten. "Er is nog geen akkoord, maar we zijn aan het onderhandelen."

Het doorgaans betrouwbare RAC-1 verzekert dat ook de naam van Dembélé tijdens de gesprekken is gevallen, al geniet het niet de voorkeur van Barcelona om een of meerdere spelers als wisselgeld te betrekken. Mochten de gesprekken tussen de clubs dreigen vast te lopen, dan heeft men wel een alternatief.

Volgens de laatste berichten zal een delegatie van Barcelona woensdag met Dembélé en diens zaakwaarnemers om de tafel gaan en een eventuele overgang, al dan niet tijdelijk, naar het Parc des Princes bespreken. Mocht men daar welwillend tegenover staan, dan dient PSG een huursom te betalen en zullen de eerdergenoemde bedragen aan variatie onderhevig zijn. Dat gaat helemaal op voor een definitieve terugkeer van Dembélé naar de . De kans bestaat dat Barcelona als tegenprestatie eist dat de betalingen voor de transfer van Neymar alsnog in de zomers van 2020 en 2021 plaatsvinden.