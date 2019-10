Spaanse kranten: "Dit Barcelona kan Frenkie de Jong niet bijbenen"

Frenkie de Jong verscheen zondagavond voor de tiende keer in een officiële wedstrijd van Barcelona binnen de lijnen.

De middenvelder deed voor eigen publiek ruim negentig minuten mee in het LaLiga-duel met (4-0). Hoewel het niet het allerbeste optreden van de Oranje-international in het tenue van de Catalanen was, kreeg hij toch lovende kritieken van de media in Spanje.

Sport deelt Frenkie de Jong een zeven als beoordeling uit en omschrijft het optreden van de middenvelder in één woord: 'veelbetekenend'. "Zijn capaciteit om ruimtes voor zijn rekening te nemen én het nemen van juiste beslissingen op moeilijke momenten zijn opmerkelijk", zo concludeert de meest verkochte sportkrant van Catalonië. "Het elftal van Valverde trok zich op aan de manier waarop De Jong het spel verdeelde en zich beschikbaar stelde om onder de initiële druk van Sevilla uit te komen."

Mundo Deportivo geeft nooit cijfers en merkte op dat Frenkie de Jong het verbindingsstuk was tussen de defensie en de aanval. "Tot het moment dat de baas van het middenveld zijn entree maakte", verwees de sportkrant naar de invalbeurt van Sergio Busquets in de 65e minuut, als vervanger van Arthur Melo. AS constateerde dat Frenkie de Jong het aanvankelijk moeilijk had. "Hij begon als defensieve middenvelder, zocht naar de bal, maar de inactiviteit van zijn teamgenoten leidde niet tot oplossingen."

"Frenkie kon de bal niet kwijt omdat Sevilla hoog druk zette en daarom moest hij zijn eigen boontjes doppen. Met onmogelijke passeeracties, inclusief pirouettes. Toen Busquets op het veld stond, veranderde hij van positie en speelde de Nederlander meer op zijn natuurlijkere positie." Marca voegt het woord 'wanhopig' toe aan het optreden van Frenkie de Jong tegen de Zuid-Spanjaarden. "Hij heeft het moeilijk als hij aan de bal is en zijn teamgenoten zich niet beschikbaar (kunnen stellen). Hij wil sneller spelen, maar dit van Valverde kan De Jong niet bijbenen", stelt de meest verkochte sportkrant van Spanje.

El Desmarque deelt Frenkie de Jong een zeven uit. "Een valse Busquets. Met Arturo Vidal op het veld stond de Nederlander op de positie van Busquets en dat deed hij met verve. Het was weliswaar niet zijn beste wedstrijd, maar hij was zeer belangrijk op de momenten dat de bal moest worden veroverd en de aanval opnieuw moest worden opgebouwd."