Spaanse bond schrapt maandagen van speelkalender La Liga

In La Liga worden vanaf volgend seizoen geen wedstrijden meer op maandagen gespeeld. Dat heeft bondspresident Luis Rubiales gezegd.

"Business is belangrijk, maar de fans zijn belangrijker. Er wordt niet meer gevoetbald op maandag", schrijft Rubiales vrijdagmiddag op Twitter. "Met ingang van volgend seizoen wordt er in La Liga op zaterdag en zondag gespeeld. We zullen zien wat er voor vrijdagen gebeurt, of we een overeenkomst kunnen bereiken die voor alle betrokkenen goed is."



"RIP FOOTBALL"



Alaves fans protested against having their home game moved to Monday night by throwing football a funeral.



Alaves - Levante 11.02.2019. pic.twitter.com/8fiWgBJOkB — When Sunday Comes (@WSCsupporters) 12 februari 2019

Supporters van Deportivo Alavés protesteerden vorige maand door tijdens het thuisduel met Levante, dat vanwege tv-uitzendingen naar een maandagavond was verplaatst, een begrafenis uit te beelden. Eerder lieten ze ook al hun onvrede merken toen in december de thuiswedstrijd tegen Athletic Club op maandag moest worden gespeeld.In Spanje worden al sinds 2010 competitieduels op maandagen afgewerkt. Volgens de organisator van La Liga worden die wedstrijden op televisie door veel mensen bekeken, maar de toeschouwersaantallen in de stadions liepen wel terug.