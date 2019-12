Spaanse bond gaat standbeeld van Lionel Messi in Madrid plaatsen

Lionel Messi krijgt een standbeeld in het Ciudad Del Fútbol de Las Rozas, het hoofdkantoor van de Spaanse voetbalbond (RFEF).

Spaanse media verzekeren dat de levende legende van , die afgelopen week in Parijs voor de zesde keer de Ballon d'Or veroverde, op deze manier wordt bedankt voor zijn verdiensten voor het Spaanse voetbal.

Las Rozas ligt in de provincie Madrid, een voorstad van de Spaanse hoofdstad. Het Ciudad Del Fútbol de Las Rozas is een sportcomplex van twaalf hectare waar de nationale selecties van Spanje zich meerdere keren per jaar voorbereiden op interlands.

Het is de bedoeling dat het standbeeld van Messi in de Luis Aragonés-zaal komt te staan. Daar staan al standbeelden van Pelé, Alfredo Di Stéfano, Diego Maradona en Johan Cruijff.

Het is echter nog niet duidelijk of het standbeeld zal worden geplaatst als de aanvaller van Barcelona nog op de voetbalvelden actief is.

Het zal niet het eerste standbeeld van Messi zijn: in Buenos Aires staat ook een sculptuur van de Argentijns international. Messi, 32 jaar, speelde tot dusver 839 officiële wedstrijden voor club en vaderland. Daarin was hij goed voor 684 doelpunten en 281 assists.