Spaanse bond gaat mee in wens van clubs met nieuwe datum El Clásico

Barcelona en Real Madrid zouden elkaar eigenlijk aanstaande zaterdag ontmoeten voor de eerste El Clásico van het seizoen.

Vanwege de situatie in Catalonië werd al snel duidelijk dat het duel verplaatst, dan wel op een andere locatie afgewerkt zou worden.

Het competitiecomité van de Spaanse voetbalbond heeft woensdagochtend bekengemaakt dat de wedstrijd in het Camp Nou nu op 18 december afgewerkt zal worden.

Het is al geruime tijd onrustig in Catalonië nadat een aantal leiders en organisatoren van een referendum en de daarbij behorende protesten van een aantal jaar geleden onlangs lange gevangenisstraffen opgelegd hebben gekregen.

Sindsdien gingen honderdduizenden Catalanen de straat op, waarbij de demonstraties met name werden georganiseerd in de straten van .

Omdat ook het vliegverkeer regelmatig verstoord wordt door de acties en de komst van enkele duizenden -fans zou kunnen werken als olie op het vuur, is nu besloten om het duel met ruim anderhalve maand te verplaatsen.

Eerder werd nog gesproken over het mogelijk omruilen van de wedstrijden in het Santiago Bernabéu en het Camp Nou, maar snel werd duidelijk dat de clubs hier niet mee in zouden stemmen.

Barcelona en Real Madrid maakten eind vorige week al bekend dat woensdagavond 18 december hun voorkeur geniet. Het eerste fluitsignaal al om 21.00 uur klinken in de thuishaven van Barça.

De kans bestaat overigens dat LaLiga zelf nog in beroep gaat tegen de beslissing van de Spaanse voetbalbond. De organisatoren van de competitie hadden namelijk woensdagavond 4 december in gedachten als nieuwe datum, terwijl zij ook hebben geprobeerd om het duel naar zaterdag 7 december om 13.00 uur te verplaatsen.

De oorspronkelijke Clásico van 26 oktober stond ook om 1 uur 's middags gepland.