Spaanse bond baalt van foute VAR-lijn op televisie

De Spaanse voetbalbond (RFEF) is niet te spreken over een televisiezender die beelden 'manipuleerde' van een doelpunt van Valencia.

Het duel tussen Athletic Club en eindigde zaterdag in 0-1 door een doelpunt van Denis Cheryshev. De Rus maakte na bijna een halfuur de enige goal, maar er hing wel een buitenspelluchtje aan die treffer. In de aanloop zou Maxi Gomez volgens beelden op televisie buitenspel hebben gestaan.

Volgens de RFEF is op de televisiebeelden echter een verkeerde lijn aangebracht om te beoordelen of Gomez buitenspel stond. De VAR had de beschikking over andere beelden waaruit bleek dat het om een geldig doelpunt ging. Pas in de tweede helft verscheen de VAR-lijn ook op de televisiebeelden.

"Tegen de regels van de ethische sportcode en die van de nationale en internationale competities in heeft de producer tijdens de wedstrijd een hypothetische lijn afgebeeld die niet overeenkomt met de lijn van de VAR", reageert de RFEF op zijn officiële website. "Deze afbeeldingen zijn technisch onnauwkeurig en bieden een vertekend beeld van de situatie."

De bond spreekt van een 'verlies van vertrouwen in de VAR en de vaardigheden van Spaanse scheidsrechters'. Men gaat de situatie aankaarten bij de relevante instanties. "We zijn ervan overtuigd dat deze onverantwoorde acties tot zware straffen kunnen leiden."

"Daarom dringen we er bij de LNFP (Spaanse voetbalcompetitie) om maatregelen te nemen, zodat deze activiteiten stoppen."