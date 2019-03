Spaanse arbiter bij Nederland - Duitsland

Jesús Gil Manzano heeft zondagavond de leiding over de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Duitsland in de Johan Cruijff ArenA.

De Spaanse leidsman had eerder de oefeninterland van Oranje tegen Engeland (0-1) onder zijn hoede, terwijl hij ook al eens duels van en in de floot.



De 35-jarige Manzano leidde de uitwedstrijd van Vitesse in de voorrondes van de Europa League tegen in goede banen, al gingen de Arnhemmers in Engeland wel met 3-0 onderuit. Feyenoord bewaart betere herinneringen aan de Spanjaard, aangezien de Rotterdammers in het door hem geleide Europa League-duel met 1-0 van wisten te winnen. Hij fluit nu voor de tweede keer een interland van Oranje, dat eerder onder zijn leiding dus verloor van Engeland.



In seizoen 2013/14 floot Manzano zijn eerste Europese jeugdwedstrijden, waarna hij een seizoen later voor het eerst werd ingezet in de voorronde van de Europa League. Vorig jaar had de scheidsrechter voor het eerst een wedstrijd in de groepsfase van de onder zijn hoede. Ook dit seizoen was hij actief in het miljardenbal, waar hij - (1-1) en - Rode Ster Belgrado (3-1) floot.



Manzano wordt zondagavond in de Johan Cruijff ArenA bijgestaan door grensrechters Angel Nevado Rodriguez en Diego Barbero , terwijl Juan Martínez als vierde man zal opereren. Oranje begon de EK-kwalificatiecyclus donderdagavond met een 4-0 overwinning op Wit-Rusland. Voor Duitsland betekent de ontmoeting met het de eerste wedstrijd in aanloop naar het EK van 2020.