'Southgate weigert zich tot afgezwaaide spits te wenden voor duel met Oranje'

Jamie Vardy zette in augustus een punt achter zijn interlandcarrière voor Engeland.

Destijds werd besloten dat bondscoach Gareth Southgate in een noodgeval nog wel een beroep op de spits van mocht doen. Nu de Engelse keuzeheer in een dergelijke noodsituatie zit, gaat hij volgens de Daily Mirror geen beroep doen op Vardy voor de halve finale van de tegen Oranje.

In Engeland houdt men er inmiddels rekening mee dat Harry Kane niet tijdig hersteld zal zijn voor de interlandperiode in juni. De spits van liep in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de tegen (1-0) een enkelblessure op en het is aannemelijk dat zijn seizoen erop zit. Er is nog een kleine kans dat hij de wedstrijd tegen Oranje in de Nations League zal halen, maar in de Engelse media gaat men ervan uit dat er een 'SOS-situatie' ontstaat voor Southgate als het aankomt op de spitspositie.



De Engelse keuzeheer heeft de centrumspitsen niet bepaald voor het uitzoeken, waardoor Vardy weer in beeld kwam bij the Three Lions . De spits van Leicester City steekt de laatste tijd in een uitstekende vorm en was in de laatste tien wedstrijden goed voor negen doelpunten. Dat doet Southgate echter niet besluiten om de deur voor de afgezwaaide Vardy weer te openen, vooral omdat hij liever naar de toekomst wil kijken en een gepensioneerde spits niet in die visie past.



Om die reden is het ook niet aannemelijk dat Southgate Troy Deeney van in zijn selectie zal opnemen. Hij heeft sowieso de beschikking over Marcus Rashford van , terwijl Raheem Sterling van Manchester City ook de spitspositie zou kunnen vervullen. Southgate zit woensdag op de tribune bij het duel tussen en om Callum Wilson aan het werk te zien. Op 6 juni staan Oranje en Engeland tegenover elkaar in Portugal, waarna drie dagen later de eventuele finale van de Nations League wacht.