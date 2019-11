Southgate sust rel rond Sterling en benadrukt onschuld van Gomez

Raheem Sterling en Joe Gomez hadden zondag ruzie met elkaar tijdens de topper tussen Liverpool en Manchester City.

De onvrede was een dag later nog niet verdwenen. Sterling vloog Gomez aan in het trainingskamp van Engeland, waardoor hij om disciplinaire redenen de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro van donderdag mist. Volgens bondscoach Gareth Southgate heeft het veelbesproken incident de sfeer in het Engelse kamp niet aangetast.

"Ik hou van al mijn spelers, dit is net een familie", wordt Southgate dinsdag op een persmoment geciteerd door onder meer de BBC . "Binnen een familie is het belangrijk dat er gecommuniceerd wordt en dat problemen besproken worden. Ik verwacht niet dat ik als bondscoach nooit met dergelijke zaken wordt geconfronteerd."

Sterling liet in een statement op Instagram al weten dat hij in de fout is gegaan, en niet Gomez. "Raheem heeft in zijn bericht op de sociale media verklaard dat voor een kort moment de emoties de overhand kregen bij hem", verwijst Southgate naar de 'mea culpa' van de aanvaller van .

"Het is belangrijk om nogmaals te benadrukken dat Joe zijn emoties onder controle wist te houden." Sterling komt dus niet in actie tegen Montenegro, al blijft hij wel bij de selectie. "Ik moet met een bevredigende oplossing komen voor de spelersgroep. Dat is lastig, want ik moet elke speler gelijk behandelen. Dat zal niet altijd lukken, maar ik blijf wel de manager. Raheem is heel belangrijk voor ons, toch was dit de juiste beslissing."

Volgens verdediger Ben Chilwell hebben Southgate, Sterling en Gomez de situatie besproken tijdens een teambijeenkomst. "Raheem heeft zijn excuses aangeboden en Joe heeft ook zijn hart gelucht. Daarmee was de kous af. Raheem had spijt en zei dat hij niet zo in elkaar zit, wat ook klopt. Hij verschuilt zich ook niet achter excuses."