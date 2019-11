Southgate negeert ophef in media en stuurt uitnodiging naar casinoklant

James Maddison meldde zich vorige maand ziek af voor de EK-kwalificatieduels van Engeland met Tsjechië en Bulgarije.

De middenvelder van werd desondanks echter gespot in een casino. Het zorgde voor nogal wat ophef in de Engelse media, al is dat voor bondscoach Gareth Southgate geen reden om Maddison buiten de selectie te laten voor de wedstrijden tegen Montenegro (14 november) en Kosovo (17 november). De speler van the Foxes moet voortaan echter wel heel goed op zijn gedrag buiten de lijnen letten.

"Alle verhalen over dat Maddison besloot naar huis te gaan omdat hij niet zou spelen tegen Tsjechië zijn onjuist. Maar dat gezegd hebbende, denk ik niet dat hij een goede beslissing heeft genomen", verwijst Southgate in de Engelse media naar het casinobezoek van Maddison.

De keuzeheer van the Three Lions heeft tevens advies voor de spelmaker. "Het is niet goed dat er uitvoerig over een speler gesproken wordt terwijl hij nog niet eens voor ons heeft gespeeld. Het is juist de uitdaging om het op het veld te laten zien en je buiten het veld gedeisd te houden."

Southgate zou Maddison niet willen omschrijven als een 'lastige speler'. "Ik denk dat hij zich niet gerealiseerd heeft wat de consequenties van zijn daad zouden zijn. Hij was nog nooit eerder bij het Engelse nationale elftal geweest en kende nog niet het verantwoordelijkheidsgevoel dat daarbij komt kijken. Ik weet zeker dat hij dat nu wel heeft." Engeland staat met vijftien punten in zes duels bovenaan kwalificatiegroep A en is bijna verzekerd van een ticket voor het EK van volgend jaar.

Maddison kwam onder de aandacht van Southgate vanwege zijn sterke optredens in het shirt van Leicester, dat momenteel achter en de derde plaats bezet in de Premier League. De jonge middenvelder neemt het zondag in eigen huis op tegen het tegenvallend presterende . Leicester wist afgelopen seizoen het thuisduel met the Gunners met 3-0 te winnen.