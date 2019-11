Southgate grijpt in na aanvaring tussen Sterling en Gomez

Raheem Sterling en Joe Gomez hebben het maandag met elkaar aan de stok gekregen op het trainingscomplex van de nationale ploeg van Engeland.

Een dag na de ontmoeting tussen en (3-1) kreeg het tweetal ruzie toen de wedstrijd van zondag ter sprake kwam. Ploeggenoten moesten beide spelers uit elkaar houden.

De Engelse voetbalbond heeft via de officiële kanalen laten weten dat Sterling bestraft is en de EK-kwalificatiewedstrijd van aanstaande donderdag tegen Montenegro aan de kant blijft. Hij blijft wel gewoon bij de selectie van the Three Lions.

Sterling en Gomez stonden zondag tegenover elkaar op Anfield en tijdens de wedstrijd kwam het al tot een confrontatie tussen de aanvaller van Manchester City en verdediger van Liverpool.

Maandag troffen zij elkaar opnieuw op St. George's Park, het trainingscomplex van de Engelse ploeg en daar liepen de emoties wederom hoog op. Collega-internationals moesten er aan te pas komen om de twee kemphanen uit elkaar te halen.

Bondscoach Gareth Southgate heeft daarop besloten om Sterling niet mee te laten spelen in de wedstrijd tegen Montenegro. "Helaas waren de emoties van de wedstrijd van zondag nog vers. Mijn gevoel zegt dat dit de juiste maatregel is", reageert Southgate op de website van de FA.

"Nu dit besluit genomen is, in samenspraak met de complete selectie, is het belangrijk dat we de spelers blijven steunen en ons focussen op de wedstrijd van donderdag." Sterling wordt niet uit de selectie gezet. Mogelijk komt hij maandag wel weer in actie tegen Kosovo.

Zijn afwezigheid tegen Montenegro is een tegenvaller voor Engeland. De buitenspeler van Manchester City was namens zijn club goed voor veertien goals en vijf assists dit seizoen. In de EK-kwalificatiereeks staat zijn teller op acht doelpunten en vijf assists.

Op Instagram heeft Sterling inmiddels gereageerd op zijn aanvaring met Gomez. "Iedereen weet wat voetbal voor mij betekent", schrijft hij. "Joe en ik hebben woorden gehad. Dat hebben we uitgesproken en we kijken nu vooruit."

"We doen aan een sport waar emoties soms hoog oplopen. Ik ben man genoeg om toe te geven dat emoties de overhand hebben genomen. Joe en ik zijn oké en we weten allebei dat iets was van vijf of tien seconden. We willen dit niet groter maken dan het is."