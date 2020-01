'Souleyman Doumbia kan jaar na miljoenentransfer naar Eredivisie verkassen'

Souleyman Doumbia is binnenkort mogelijk in de Eredivisie te bewonderen.

Het doorgaans goed ingevoerde L'Équipe weet dinsdag namelijk te melden dat een van de clubs is met serieuze belangstelling voor de 23-jarige linksback. Doumbia staat momenteel in Frankrijk onder contract bij Stade , maar is bij die club op een zijspoor beland.

Doumbia verkaste precies een jaar geleden voor een bedrag van ongeveer drie miljoen euro van Grasshopper Club Zürich naar Stade Rennes, maar de international van Ivoorkust beleefde tot dusver weinig plezier aan die overstap. Hij speelde in zijn eerste halfjaar in Franse dienst slechts zes wedstrijden, mede door een bovenbeenblessure.

De huidige voetbaljaargang verloopt voor Doumbia ronduit dramatisch. De geboren Fransman heeft de concurrentiestrijd op de linksbackpositie verloren van Faitout Maouassa en Jérémy Morel en wil Stade Rennes graag verlaten om zijn carrière nieuw leven in te blazen, zo klinkt het. Doumbia heeft naar verluidt opties in het binnen- en buitenland.

Binnen Frankrijk is SCO Angers volgens L'Équipe de belangrijkste gegadigde, terwijl en FC Utrecht als buitenlandse partijen worden genoemd.

Bij de Domstedelingen is Mark van der Maarel op de linksbackpositie momenteel de eerste keus van trainer John van den Brom. Van der Maarel heeft de concurrentiestrijd voorlopig gewonnen van Leon Guwara.