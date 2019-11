Sorry, Cristiano! Pjanic is momenteel Juventus' belangrijkste speler

De Bosniër werd in de zomer in verband gebracht met een vertrek uit Turijn, maar hij is de 'nieuwe Jorginho' geworden en daarom onmisbaar.

Op zaterdagavond nam het op tegen rivaal in de Derby della Mole.

Miralem Pjanic was een twijfelgeval voor de wedstrijd vanwege een klein probleem met de dijspieren.

Hij had niet alleen een basisplaats, hij speelde ook de volledige negentig minuten.

Pjanic is zo belangrijk voor Juventus geworden. Hij is de nieuwe Jorginho van Maurizio Sarri geworden.

Blessures en de samenstelling van de selectie hebben de Toscaanse trainer gedwongen om af te stappen van zijn geliefde 4-3-3-formatie in Turijn - voorlopig tenminste - maar de behoefte aan een diepgaande spelmaker om de snelheid van het spel te dicteren blijft een uiterst ingegraal onderdeel van 'Sarriball'.

En niemand kan de rol bij Juventus beter invullen dan Pjanic.

Rodrigo Bentancur probeerde het afgelopen woensdag tegen Genoa, maar hoewel de Uruguayaans international veel kwaliteiten heeft, oefent hij niet dezelfde controle uit over het spel als zijn Bosnische teamgenoot.

Uiteindelijk won Juventus dankzij een controversieel gegeven strafschop die door Cristiano Ronaldo in de zevende minuut van de blessuretijd werd omgezet in een doelpunt.

Sarri wees er later op dat de problemen van Juve tweeledig waren.

Ten eerste had Juventus, zonder Gonzalo Higuaín, die de wedstrijd ook door een blessure miste, geen referentiepunt in de aanval.

De Argentijn is natuurlijk al lange tijd een favoriet van Sarri, maar de coach heeft gelijk als hij zegt dat Higuaín de enige spits bij Juventus is met 'de kenmerken van een echte centrumspits'.

"De anderen zijn meer atypisch. Ondanks de dominantie in balbezit, lopen we altijd het risico dat we niet goed genoeg vertegenwoordig zijn in de strafschopgebied zonder Gonzalo."

Van groter belang was echter de afwezigheid van Pjanic, omdat Juve er zonder hem traag en voorspelbaar uitzag.

"We misten natuurlijk zijn kwaliteit", legde Sarri uit, "maar ook zijn ritme, omdat hij de bal snel verplaatst en ons spel daardoor sneller wordt."

Pjanic is natuurlijk altijd een invloedrijke speler geweest bij Juventus, maar er was altijd twijfel of hij de juiste man was om de basis te vormen van het middenveld in de teams van Massimiliano Allegri.

En misschien was hij dat niet altijd. Maar hij is de juiste man om daar te spelen in de ploeg van Sarri.

Hij is gevraagd om de Jorginho-rol te vervullen en doet het uitzonderlijk goed.

De enige middenvelders die dit seizoen meer succesvolle passes hebben gegeven of meer balcontacten hebben gehad dan Pjanic in de zijn Marcelo Brozovic en Fabián Ruiz en beide hebben aanzienlijk meer minuten gespeeld dan de international van Bosnië.

Het opmerkelijke is echter dat Pjanic ook geniet van een van de meest productieve periodes in zijn carrière.

Jorginho staat natuurlijk bekend dat hij zelden scoort vanuit open spelsituaties, maar Pjanic heeft al drie keer gescoord in slechts tien wedstrijden - en geen van die doelpunten kwam voort uit een dode spelsituatie.

Pjanic sprak vurig over Allegri toen de voormalige trainer van i Bianconeri eind vorig seizoen vertrok, maar hij is, niet verwonderlijk, nauwelijks in staat geweest om zijn genot uit te sprekn over hoe Juve's spel - en zijn rol daarin - dit seizoen is veranderd.

"Spelen onder Allegri was heel anders, omdat we meteen keken om de bal naar de flanken te krijgen", legde hij uit.

"Nu is het anders. Mijn teamgenoten zoeken altijd naar me en dat vind ik leuk."

"Het hangt allemaal af van wat de coach van me vraagt, maar ik geef meer passes en nu wil ik de bal 150 keer per wedstrijd aanraken."

Dit is misschien wel een meer zelfverzekerde Pjanic dan we ooit hebben gezien en dat manifisteert zich in het feit dat hij eist dat anderen hun werk doen zoals hij het zijne heeft gedaan.

Bij drie afzonderlijke wedstrijden dit seizoen, heeft Pjanic gezegd dat de aanvallers van Juve niet "scherpzinnig", "meedogenloos" of "klinisch" genoeg zijn in aanvallend opzicht.

Juventus is nog ongeslagen, zowel in eigen land als in Europa, en is momenteel koploper in de Serie A met negen overwinningen na elf wedstrijden.

Ze hebben echter slechts negentien keer gescoord in de competitie, wat minder is dan elk ander team in de top vijf: (24), (20), SS (24) en (30).

Sarri heeft zelf erkend dat zijn eerste keuzes in de aanval - Cristiano Ronaldo, Higuaín en Paulo Dybala - hun topvorm om te scoren nog niet hebben.

"We hebben een zeer laag gemiddelde van schoten die eindigen in doelpunten", zei de voormalige -manager vorige week. "Naar mijn mening is het meer een mentale kwestie dan iets anders."

"Daarover heb ik mijn angst geuit bij de spelers en we zullen proberen enkele trainingsoefeningen voor te bereiden om te helpen, maar we moeten ook meer vastberaden zijn voor het doel."

Lees beneden verder

Ronaldo is, niet verrassend, de topscorer van Juventus - maar hij heeft slechts zes keer gescoord, waarvan twee strafschoppen.

De Portugees zal natuurlijk een integraal onderdeel zijn van Juve's hoop om een einde te maken aan het lange wachten op de eindzege in de en het verslaan van Internazionale in toenemende fascinerende Scudetto-strijd.

Op dit moment is Ronaldo echter niet in vorm, en aanvoerder Giorgio Chiellini als gevolg van een blessure is uitgeschakeld, is het Pjanic die op dit moment de belangrijke speler van Juve is.