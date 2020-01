Sorín: "Er is geen manier om Messi af te stoppen"

Lionel Messi is in de ogen van Juan Pablo Sorín 'een buitenaards wezen' en hij hoopt dat de aanvaller een prijs wint met Argentinië.

Sorín speelde kort met Messi samen bij de nationale ploeg voordat hij in 2009 zijn schoenen aan de wilgen hing. De zesvoudig Ballon d'Or-winnaar speelde tot dusver 138 interlands, waarin hij 70 keer scoorde, maar wacht nog op zijn eerste prijs met zijn land na onder andere het verlies van de WK-finale van 2014.

"Gelukkig hebben we samen gespeeld", vertelt Sorín in gesprek met Ole. "Hij is een buitenaards wezen, er is geen manier om hem af te stoppen."

"Je hebt het doelpunt gezien dat hij maakte tegen Athletic Club in de finale van de bijna als een rechtsbuiten - een monster! Ik ben er echt trots op dat ik zijn eerste momenten in het nationale team met hem heb gedeeld."

"Messi wilde het nationale team wederopbouwen vanuit een leidende positie en wilde daar niets kapot bij maken. Toen begreep hij ook, zoals het ons allemaal overkomt als we opgroeien, wat het gewicht van zijn stem is."

"Ik hoop dat we een resultaat boeken op een groot toernooi met hem. Misschien hebben we het enorm verdiend, maar zijn problemen, na zoveel dingen achtergelaten te hebben en na zoveel situaties te hebben doorstaan..."

"Ik denk dat niet alleen dat Argentijnen het willen, maar de fans van over de hele wereld verwachten dat hij een grote prijs wint met Argentinië."