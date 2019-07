Songfestival heeft mogelijk gevolgen voor Vitesse door 'unieke kans'

Vitesse is onder bepaalde voorwaarden akkoord gegaan met de kandidaatstelling van Arnhem om het Eurovisie Songfestival in huis te halen.

Doordat Duncan Laurence het liedjesfestijn dit jaar wist te winnen, komt het Songfestival naar Nederland. Meerdere steden willen het evenement organiseren. is bereid mee te werken en GelreDome tijdelijk te verlaten.

'Vitesse heeft uitvoerig overleg gevoerd met provincie Gelderland en gemeente Arnhem en de stad zal een officieel bidbook inleveren om het Eurovisie Songfestival naar Arnhem te halen, waar Vitesse onder bepaalde voorwaarden mee akkoord is gegaan', zo schrijft Vitesse. Als GelreDome wordt uitgekozen als locatie, wordt het stadion circa acht weken beschikbaar gesteld voor het Songfestival.



'Mocht het zover komen, dan is het plan dat Vitesse de laatste drie thuiswedstrijden van de competitie en mogelijk de play-off wedstrijd(en) in een tijdelijk stadion gaat spelen', zo valt er te lezen op de site van Vitesse. "Onze eerste reactie was; natuurlijk gaan wij niet buiten GelreDome spelen", reageert algemeen directeur Pascal van Wijk op de clubsite.



"Aan de andere kant beseffen we ook dat het een unieke en eenmalige kans is die voorbij komt voor onze stad en onze regio. Daarom zijn we de gesprekken aangegaan. Ons uitgangspunt is vanaf het begin heel duidelijk geweest: alleen onder bepaalde voorwaarden zijn we bereid in te stemmen. We beseffen dat er in dat geval nogal wat van Vitesse en van alle supporters en andere stakeholders zal worden gevraagd."



"Het is nu afwachten waar het Eurovisie Songfestival daadwerkelijk georganiseerd gaat worden. Indien het Arnhem wordt, moeten we concreet aan de gang met het scenario van het tijdelijke stadion. De provincie, gemeente Arnhem en Vitesse hebben op een bijzonder constructieve en intensieve manier samengewerkt, wat ongetwijfeld in de toekomst ook verder haar vruchten zal afwerpen."