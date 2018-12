Son mist halve finale Spurs vanwege Azië Cup

Tottenham-spits Heung-min Son mist waarschijnlijk de tweede halve finale van de League Cup tegen Chelsea, omdat hij naar de Azië Cup gaat.

Son maakte woensdag de openingstreffer in de beladen derby tegen rivaal Arsenal. De Spurs wonnen in het Emirates Stadium met 0-2 en plaatsten zich daardoor voor de halve finales van de League Cup. Op 8 januari is de eerste halve finale tegen Chelsea (thuis), de return op Stamford Bridge volgt twee weken later.



Tottenham Hotspur heeft bevestigd dat Son door de bondscoach van Zuid-Korea is opgeroepen voor de Azië Cup, die tussen 5 januari en 1 februari wordt gespeeld in de Verenigde Arabische Emiraten. De 26-jarige aanvaller sluit na de thuiswedstrijd van Tottenham tegen Manchester United (zondag 13 januari) aan bij de selectie, zodat hij de laatste groepswedstrijd tegen China kan meedoen.



🇰🇷Sonny has been called up to the South Korea squad for the AFC Asian Cup in January 2019.



He will join up with the squad following our match against Manchester United on Sunday 13 January. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 20, 2018

Zuid-Korea is in groep C ook ingedeeld bij de Filipijnen en Kirgizië. Als de ploeg de groepsfase overleeft, mist Son mogelijk vier wedstrijden van de Spurs. Behalve tegen Chelsea is hij er dan ook tegen Fulham, Watford en Newcastle United niet bij.Bij de vorige editie van de Azië Cup, in 2015, was Zuid-Korea verliezend finalist. Met Son als aanvoerder won het land drie maanden geleden de Asian Games, wat betekende dat de spits niet in militaire dienst hoeft.