Son komt met opvallend gebaar na goal: "Het spijt me nog steeds enorm"

Heung-Min Son vertolkte woensdagavond een hoofdrol in het Champions League-duel van Tottenham Hotspur met Rode Ster Belgrado (0-4).

De Zuid-Koreaanse aanvaller wist tweemaal te scoren in Servië en leek na zijn eerste doelpunt vergiffenis te vragen, waarschijnlijk verwijzend naar de zware blessure die André Gomes afgelopen weekeinde opliep.

Son stond afgelopen zondag tijdens - Tottenham (1-1) met een onstuimige actie aan de basis van een enkelbreuk bij André Gomes. Ofschoon de rode kaart die de Zuid-Koreaan ontving voor zijn tackle naderhand werd kwijtgescholden door de Engelse voetbalbond, was hij woensdag nog altijd zichtbaar aangedaan door de situatie. "Het waren een aantal zeer, zeer moeilijke dagen", zegt Son na de wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado voor de camera van BT Sport.

"Ik heb me de afgelopen dagen gerealiseerd hoeveel geluk ik heb om de steun te hebben van de supporters, mijn vrienden en mijn teamgenoten. Iedereen heeft me de laatste dagen enorm gesteund", vervolgt de aanvaller van Tottenham.

"Natuurlijk spijten het incident en de situatie me nog steeds enorm. Ik moest me vandaag opladen voor het team, ik moest doorgaan en hard blijven werken. Ik denk dit het juiste antwoord was op alle mensen die me gesteund hebben."

Behalve Son belandden ook Giovani Lo Celso en Christian Eriksen vanavond op het scorebord namens Tottenham. The Spurs hadden geen kind aan Rode Ster Belgrado en zijn met nog twee duels voor de boeg in Groep B dicht bij het bereiken van de volgende ronde. Tottenham staat met zeven punten tweede in de poule en heeft vier punten meer dan de huidige nummer drie, Rode Ster Belgrado.