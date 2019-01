Son biedt excuses aan voor wekenlange absentie bij Spurs

Tottenham Hotspur moet het deze maand een tijdje stellen zonder Heung-Min Son en daar biedt de spits zijn excuses voor aan bij de fans.

De 26-jarige aanvaller zal met Zuid-Korea deelnemen aan de Azië Cup en mist daardoor in het meest ongelukkige geval voor the Spurs liefst vier wedstrijden voor zijn club. Son baalt van de situatie, maar benadrukt dat het een eer voor hem is om zijn vaderland te vertegenwoordigen op het continentale eindtoernooi.

De Azië Cup wordt tussen 5 januari en 1 februari afgewerkt in de Verenigde Arabische Emiraten, waar Son met Zuid-Korea is ingedeeld in een groep met China, Kirgizië en de Filipijnen. De flankspeler heeft toestemming gekregen om de eerste twee groepswedstrijden, tegen de Filipijnen en Kirgizië, aan zich voorbij te laten gaan, zodat hij zich pas na het cruciale competitieduel van Tottenham op 13 januari met Manchester United hoeft te melden bij zijn landgenoten.



Aan het begin van dit seizoen miste Son ook al drie wedstrijden voor Tottenham, vanwege zijn deelname met Zuid-Korea Onder-23 aan de Aziatische Spelen. Zuid-Korea schreef dat toernooi op zijn naam, waardoor Son zijn militaire dienstplicht ontloopt. "Natuurlijk spijt het me, want ik was in september ook al weg vanwege de Aziatische Spelen. Het spijt me voor mijn teamgenoten, de fans en de trainersstaf. Het is een lastige situatie, maar het toernooi is belangrijk voor mijn land", wordt de aanvaller geciteerd in de Engelse media.



Son is dit seizoen een belangrijke schakel bij Tottenham. De voormalig speler van onder andere Bayer Leverkusen verkeert de laatste weken in bloedvorm en was dit seizoen in totaal al goed voor acht doelpunten en vijf assists in de Premier League. "Ik hoop dat ik die vorm kan aanhouden bij de nationale ploeg en daarna bij de club", vervolgt hij. "Na de Aziatische Spelen was ik moe, omdat ik tijdens dat toernooi elke twee of drie dagen speelde. Het is belangrijk om met de juiste mentaliteit af te reizen naar de Azië Cup en zowel mentaal als fysiek sterk terug te keren."