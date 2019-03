"Soms zeggen ze dat donkere voetballers geen techniek hebben"

Abdoulaye Doucouré geldt de afgelopen twee seizoenen als een van de meest stabiele middenvelders in de Premier League.

De 26-jarige Fransman werd in februari 2016 door Watford naar Engeland gehaald en staat inmiddels naar verluidt op de radar bij grote clubs als Chelsea en Paris Saint-Germain. Doucouré staat bekend als powerhouse, maar de middenvelder benadrukt dit weekeinde dat hij meer in zijn mars heeft.

"Op het begin zeiden veel mensen: 'Doucouré is geen technische voetballer, hij is alleen sterk, hij rent alleen'. Nu die mensen echter zien dat ik doelpunten maak en assists geef, zeggen ze: 'Nee, hij is een technische speler. Hij kan goed voetballen'", zo laat de middenvelder van Watford weten in gesprek met de Daily Mirror . Doucouré maakte drie jaar geleden voor ongeveer 10,6 miljoen euro de overstap van Stade Rennes naar Watford en groeide vrijwel onmiddellijk uit tot een gewaardeerde kracht op Vicarage Road.



Inmiddels staat de teller op elf doelpunten en tien assists in negentig officiële wedstrijden voor the Hornets . Doucouré, wiens roots in Mali liggen, stelt dat er in de voetballerij vooroordelen bestaan over donkere spelers. "Soms zeggen ze dat donkere voetballers geen techniek of bepaalde technische elementen hebben in hun spel. Dat is echter niet waar", vervolgt hij. Doucouré wijst op Yaya Touré, die jarenlang in Engeland succesvol was namens Manchester City. "Hij is een erg technische speler."



"Ikzelf? Ja, ik probeer ook gebruik te maken van mijn technische vaardigheden. Ik probeer met de bal aan de voet te dribbelen om zo doelpunten te maken. Ik ben niet louter fysiek sterk. En rennen is zeker niet het enige wat ik doe op het veld. Ik heb veel kwaliteiten", aldus Doucouré, die ook nog mooie woorden over heeft voor Manchester United-middenvelder en landgenoot Paul Pogba. "Hij verdient groot respect, maar veel mensen spreken alleen over de dingen die gebeuren naast het veld. Bijvoorbeeld over de manier hoe hij zich kleedt en zijn kapsel. Op het veld is hij voor mij echter een van de beste middenvelders dit seizoen."