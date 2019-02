"Soms moet je wat egoïstischer zijn en Salah is dat nu"

Mohamed Salah kwam vorig seizoen als rechtsbuiten tot 44 treffers namens Liverpool en in de huidige jaargang staat zijn teller alweer op negentien.

De aanvaller is het huidige seizoen echter meer opgeschoven naar een positie centraal voorin en Robbie Fowler denkt dat deze keuze van Jürgen Klopp goed uitpakt.



"De manier waarop hij daar nu speelt heeft me niet verrast, je wist dat hij ongeacht zijn positie een goede speler was en je wist ook dat hij kansen zou krijgen. Soms ziet de manier waarop hij schiet er wel een beetje onorthodox uit, hij is niet zo vloeiend als sommige spitsen in het verleden waren. Maar dat maakt verder niet uit, hij is erg efficiënt. Het verbaast me niet, want als je naar sommige doelpunten kijkt die hij vorig seizoen en dit seizoen maakte, zie je dat hij uit het niets kan scoren", vertelt de oud-spits van the Reds via de officiële kanalen van Liverpool.



"Ik denk dat het voetbal veranderd is. Jaren geleden had je een nummer 9 en een nummer 10, dus speelde je min of meer met twee man voorin. Nu kan je met één of met drie spelers voorin spelen die vervolgens veel ondersteuning krijgen. Dus zal je waar je ook speelt voorin, als je goed genoeg bent en mogelijkheden en ruimte voor jezelf kan creëren, meer doelpunten maken. Ik denk dat hij bewezen heeft dat hij die ruimte kan creëren voor zichzelf en voor zijn ploeggenoten. Daarnaast speelt hij ook in goed elftal dat kansen voor hem creëert, het past allemaal precies in elkaar."



Salah maakte dit seizoen tot nu toe vier van zijn doelpunten vanaf de strafschopstip en Fowler denkt dat de mentaliteit van de Egyptenaar iets veranderd is: "Het kan gewoon zo zijn dat de trainer heeft gezegd: 'Jij neemt de penalty's en wij gaan je helpen om meer doelpunten te maken, zodat je een completere speler wordt.' Hij is niet enorm hebberig of egoïstisch en dus ik zou er verder niet te veel achter zoeken, maar ik denk wel dat zijn spel wat veranderd is. Het lijkt erop dat hij meer gefocust is op het maken van doelpunten, of op een directere manier de weg naar het doel probeert te vinden."



"Ik denk dat je op sommige momenten ook wat egoïstischer moet zijn en Salah is dat nu. Ik zeg niet dat het per se iets goeds of iets slechts is, maar als je kijkt naar alle goede spitsen uit het verleden - of ze nu voor Liverpool speelden of niet - hadden zij allemaal een beetje die gierigheid. Het is goed voor hemzelf dat hij dat nu ook heeft en goed voor het elftal."