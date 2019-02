Solskjaer's blessurecrisis is deels de schuld van Mourinho

De Noorse manager moet woensdag mogelijk tien spelers missen en dat is een logisch gevolg van zijn veeleisende speelstijl.

"Het aantal blessures in mijn teams is altijd heel laag", pochte José Mourinho op de dag waarop hij in juli 2016 werd gepresenteerd als nieuwe manager van Manchester United. "Dus ik promoveer nooit jonge spelers vanwege een noodzaak, maar alleen vanuit mijn overtuiging."



Door te verdedigen dat hij nooit jeugdspelers een kans geeft, benadrukte hij destijds het probleem dat nu, slechts een paar maanden na zijn vertrek, over United hangt.



Zijn opvolger Ole Gunnar Solskjaer kampt met de afwezigheid van tien spelers uit de A-selectie, in de aanloop naar de uitwedstrijd van woensdagavond tegen Crystal Palace. Het is de ergste medische crisis bij de club sinds het seizoen voordat Mourinho arriveerde, toen Louis van Gaal op een bepaald moment liefst veertien spelers moest missen.



De huidige crisis lijkt voor een groot deel te zijn ontstaan door de tactische aanpak van de inmiddels ontslagen Portugees, die op Old Trafford ruim twee jaar de baas was.



Onder leiding van Mourinho legden zijn spelers bijzonder weinig kilometers af op het veld. In het seizoen 2016/17 was het totaalaantal van 4023,4 kilometer het laagste aantal van de hele Premier League en vorig seizoen (4099,8 kilometer) eindigde men wat dat betreft op plaats negentien van de twintig.



Na het vertrek van Mourinho waarschuwde Solskjaer al dat hij op het veld een meer energieke mindset van zijn elftal verwachtte.



"Eén van de dingen waarover ik het vandaag heb gehad, is dat een ploeg van Manchester United nooit mag worden afgetroefd op werklust", zei hij na de 1-5 zege op Cardiff City, zijn eerste wedstrijd op de bank. "Het maakt niet uit tegen wie je speelt, je moet altijd meer rennen dan de tegenstander en dan geven je kwaliteiten je een kans om te winnen."



"Ik heb tegen deze jongens hetzelfde gezegd als thuis in Molde: 'Werk harder dan hen, geniet ervan, pass de bal naar voren, ren naar voren en als je de bal verliest, is dat niet erg. Als je maar werkt om de bal weer terug te winnen'."

De terugkeer van de Noor met elf zeges, twee remises en slechts één Champions League-nederlaag tegen Paris Saint-Germain in veertien duels heeft de veranderingen die hij heeft doorgevoerd meer dan gerechtvaardigd. Maar het recente verlies van Nemanja Matic, Anthony Martial, Jesse Lingard, Antonio Valencia, Ander Herrera en Juan Mata door spierblessures heeft sommigen ook doen geloven dat de aanpak van Solskjaer te veel van zijn spelers vraagt.



In de zeventien competitieduels onder Mourinho dit seizoen lag het gemiddelde van United op 98 sprints per wedstrijd. In de eerste tien Premier League-wedstrijden onder Solskjaer lag dat gemiddelde op 108,6. Toch heeft de voormalige aanvaller gelijk dat hij zijn werkwijze nu niet direct aanpast.



"Misschien heeft het inderdaad met elkaar te maken, maar wanneer ga je dat wijzigen?" mijmerde Solskjaer toen hij dinsdag een vraag kreeg over de hogere normen die hij hanteert. "Wacht je tot de voorbereiding op het nieuwe seizoen en denk je dat de resultaten veranderen als je ze gewoon niet meer laat rennen, of beginnen we nu en laten we zien wat de intensiteit moet zijn en hoe we willen spelen?"



"Jullie hebben gezien welke optie ik heb gekozen. Ik vind dat we moeten voetballen als een Manchester United-team. En als je deel wil uitmaken van zo'n elftal, is het survival of the fittest, toch?"

Het spannender voetbal dat de laatste tien weken op Old Trafford wordt gespeeld, heeft dus wel wat gekost. Het feit dat de spelers fysiek niet zijn voorbereid op zo'n intensere speelstijl, zou echter als een zwarte vlek tegen de naam van Mourinho moeten worden gezien en niet die van Solskjaer.



Welke andere opties dat Solskjaer immers? Zoals hij al zei, had hij zijn team ook het veld in kunnen sturen met dezelfde voorzichtige tactiek als Mourinho. Maar dat had waarschijnlijk dezelfde teleurstellende resultaten opgeleverd.



De Noor heeft groot gelijk dat hij vanaf het begin veel meer van zijn spelers eist en hij lijkt voorbereid om met de consequenties om te gaan. Hij haalde Tahith Chong, Jimmy Garner en Angel Gomes bij de wedstrijdselectie voor het duel van woensdag in Londen.



Er is ongetwijfeld een hele voorbereiding nodig om de spelers de stappen te laten maken die nodig zijn om van Manchester United weer een gevreesde aanvallende ploeg te maken, zonder blessures als logisch gevolg. Het feit dat zo'n enorme verandering zo snel heeft geresulteerd in een verontrustende trend, is niet best voor de reputatie van Mourinho.



Het geeft alleen maar aan hoe laag het tempo van United in zijn ambtstermijn lag en welke norm de club zou moeten hanteren in vergelijking met die van Mourinho.



De Portugees had over één ding wel gelijk: het aantal blessures was laag. Maar dat komt wellicht vooral doordat zijn standaardinstelling altijd is om 'op safe' te spelen.



Iedere supporter van Manchester United ziet liever het risicovollere en spannender spel van Solskjaer, ongeacht de medische gevolgen op de korte termijn.