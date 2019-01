Solskjaer zet nieuw clubrecord neer bij Manchester United

Doelpunten van Paul Pogba en Marcus Rashford bezorgden de Noor een nieuwe mijlpaal als interim-manager van de club.

Ole Gunnar Solksjaer heeft een nieuw clubrecord gevestigd in de Premier League als zijn perfecte start op de bank van de club een vervolg kreeg.

De Noor is een verademing geweest rond Old Trafford sinds hij in december het stokje overnam van José Mourinho en het team vervolgens uit het dal klom.

Nadat hij als speler van United had uitgeblonken, ontving hij een verbluffende ontvangst terug bij de club in zijn eerste wedstrijd met een overwinning van 5-1 op Cardiff City.

The Red Devils wonnen hun daaropvolgende wedstrijden sinds dat goede debuut, een reeks die een overwinning bevatte in de derde ronde van de FA Cup tegen Reading en Solksjaer werd de United-manager met de beste start ooit.

Dankzij de overwinning van 2-1 zaterdag op Brighton & Hove Albion, heeft de voormalige spits dat record ook in de competitie. Paul Pogba en Marcus Rashford waren beiden trefzeker in de eerste helft voor de thuisploeg, en terwjil Pascal Gross wat terugdeed voor the Seagulls, was het niet voldoende om Solskjaer van nog een overwinning af te houden.

Met zes opeenvolgende overwinningen in de Premier League heeft hij Sir Matt Busby ingehaald, die zijn eerste vijf wedstrijden in de First Division won toen hij in 1945 de leiding kreeg bij de club.

Die winnende reeks heeft bovendien een seizoen getransformeerd dat pas zes weken geleden te eindigen in middelmatigheid.

United's overwinning stuurde club naar voorlopig de vijfde plaats, voor Arsenal en slechts drie punten achter Chelsea en de Champions League-kwalificatieplaatsen.