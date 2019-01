Solskjaer zet in op talisman Sir Alex Ferguson: "We hebben hem gesproken"

Ole Gunnar Solskjaer heeft nog altijd nauw contact met zijn voormalig manager en clubicoon Sir Alex Ferguson, die hij erg hoog heeft zitten.

De Schot, die op oudjaarsdag zijn 77e verjaardag vierde, was afgelopen week op bezoek bij Manchester United en bezocht een training van de tegenwoordig interim-manager van the Mancunians. "Hij is op bezoek geweest. Hij heeft genoten op het trainingscomplex. We hebben hem gesproken en hij moedigde ons aan", verklaart Solskjaer.

"Hij weet natuurlijk dat mijn technische staf allemaal pure Manchester United-mensen zijn. Hij weet dat we er alles aan gaan doen, tot de laatste seconde dat we hier zijn, om zo goed mogelijk met Manchester United te presteren. We geven alles voor deze club."



Solskjaer staat in nauw contact met Ferguson, in tegenstelling tot zijn voorgangers Louis van Gaal en José Mourinho. De deur voor de Schot, die in mei werd getroffen door een hersenbloeding en fysiek weer helemaal op de weg terug is, staat dan ook open. "Ik heb hem vijftien jaar als trainer gehad. Natuurlijk is hij in die tijd meer van invloed geweest dan afgelopen week, maar ik houd hem op de hoogte."



Solskjaer geniet zichtbaar van zijn terugkeer bij Manchester United, dat onder zijn leiding van Cardiff City (1-5), Huddersfield Town (3-1) en Bournemouth (4-1) won. "Ik weet niet of ik thuishoor op dit niveau, maar ik hoor in elk geval bij deze club. Ik heb hier vijftien jaar gezeten en voel me thuis in deze omgeving. Jullie mogen oordelen hoe ik het doe."