Solskjaer vreest voor zware blessure Sánchez

Ole Gunnar Solskjaer is bezorgd om Alexis Sánchez, die zaterdag uitviel in de thuiswedstrijd van Manchester United tegen Southampton (3-2).

Sánchez had op Old Trafford een basisplek, maar kort na de pauze viel hij geblesseerd uit. De Chileen leek last van zijn rechterknie te hebben na een duel met Jan Bednarek. Manager Ole Gunnar Solskjaer kan al niet beschikken over Anthony Martial, Jesse Lingard, Juan Mata, Ander Herrera en Nemanja Matic en dus zou een zware blessure bij Sánchez een forse tegenvaller zijn.



Na afloop wist Solskjaer nog niet hoe ernstig de kwetsuur van de routinier is. "We gaan morgen een scan doen. Het zouden zijn kniebanden kunnen zijn. Hopelijk valt het mee", zei de Noor op de persconferentie. Manchester United is door de overwinning zaterdag gestegen naar de vierde plaats in de Premier League. Concurrent Arsenal (één punt minder) liet eerder op de middag namelijk punten liggen bij Tottenham Hotspur (1-1).



Door die remise in de Noord-Londense derby staat United ook nog maar drie punten achter de Spurs. "De laatste negen wedstrijden worden dus heel spannend", aldus Solskjaer, die in de slotfase van het seizoen wellicht een contractverlenging kan verdienen. "Ik heb besloten dat zolang ik hier ben ik van iedere seconde ga genieten."