Solskjaer: "Voor mij is Paul Pogba zeker captain material"

Ole Gunnar Solskjaer geeft aan dat de Fransman mogelijk weer een kans krijgt als captain nadat hij zijn band verspeelde onder José Mourinho.

De interim-trainer van Manchester United bestempelt Paul Pogba als een leider en geeft aan dat hij er geen moeite mee zou hebben om hem weer captain te maken. Die rol had de wereldkampioen al vaker toen Mourinho nog aan het roer stond op Old Trafford, maar de Portugees kondigde aan dat Pogba nooit meer captain van de club zou zijn toen hun relatie bekoelde.

"De enige waarheid is dat ik besloten heb om Paul nooit meer tweede captain te maken", zei Mourinho in september 2018. "Ik was het die Paul tweede aanvoerder maakte (achter de vaak geblesseerde Antonio Valencia, red.) en ik ben het die het terugdraait. Een beslissing die ik hier niet uit hoef te leggen", aldus de inmiddels ontslagen Portugees.

Zijn tijdelijke opvolger Solskjaer is echter niet van plan om die maatregel in ere te houden. Hij ziet leiderschapskwaliteiten bij Pogba en zou hem gerust overwegen als aanvoerder, al is dit in de eerste twee maanden onder Noors bewind nog niet voorgekomen. "Natuurlijk zou ik het overwegen, want ik ken hem en hij is een leider."

De trainer doet zijn verhaal op een persconferentie voor de FA Cup-wedstrijd tegen Arsenal, die op vrijdagavond staat geprogrammeerd. "Hij is een persoonlijkheid, heeft invloed op mensen en je hebt de video's van de Franse selectie gezien. Hij geeft om wat hij doet en wil graag succesvol zijn. Hij weet dat hij dat niet alleen kan, want het is een teamsport en hij brengt goede dingen in anderen naar boven als hij het naar zijn zin heeft."

Dat is exact wat Solskjaer wil bewerkstelligen. Voetbal moet weer leuk zijn, meldde hij al bij zijn aanstelling en spelers als Marcus Rashford en zeker ook Pogba zijn volledig opgeleefd onder zijn bewind. "Je ziet persoonlijkheid bij hem. Hij houdt van het spel er staat echt iemand op het veld. Zo is hij nu eenmaal. Als hij dan ook nog presteert, kan hij een goede leider zijn en iedereen zag wat er bij hem los kwam bij het WK. Voor mij is hij dus zeker captain material."

Solskjaer speelde in zijn tijd als speler van United (1996-2007) onder meerdere aanvoerders en denkt daarom dat er veel verschillende manieren zijn om op een juiste wijze leiding te geven aan een team. "Eric Cantona was de captain toen ik kwam en hij was niet heel erg uitgesproken, maar leidde door het juiste voorbeeld te geven. Toen kwam Roy Keane, die het fantastisch deed. Gary Neville was weer veel meer vocaal aanwezig en Giggsy zei niet veel, maar je luisterde altijd áls hij wel sprak."

"Deze club heeft sowieso enkele iconische aanvoerders gehad met Steve Bruce en Bryan Robson. Zulke grote persoonlijkheden... Ik denk dat dat het belangrijkst is, dat je niet bang bent om voor je teamgenoten te gaan staan en ze terecht te wijzen als dat nodig is. En ik moet eerlijk zijn naar Ashley Young, wie nu onze aanvoerder is. Hij is misschien de laatste van de old-school types. Hij klinkt als Rio Ferdinand en Gary Neville."

Sinds zijn komst heeft Solskjaer de pikorde aangepast, door aan te geven dat Antonio Valencia de vaste aanvoerder blijft, ondanks dat hij veel wedstrijden mist door blessures. "Ashley draagt nu de armband, omdat Antonio niet fit is. Toch is Valencia nog de captain. Ik ben nooit zo'n fan geweest van jij bent dit en jij bent dat. Eigenlijk zijn er elf captains hier."