Solskjaer vol lof over Ajax-belager AZ: "Ze zijn een stuk beter dan PSV"

Ole Gunnar Solskjaer is onder de indruk van AZ in deze voetbaljaargang.

De manager van noemt het voetbal dat de Alkmaarders spelen zelfs 'romantisch'. Beide ploegen, reeds geplaatst voor de achtste finale van de , treffen elkaar donderdagavond op Old Trafford. De eerste ontmoeting in oktober eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.

" staat drie punten achter en ze ontmoeten elkaar dit weekend", verwijst Solskjaer bij FOX Sports naar de -topper van zondag. Het verschil bedraagt slechts drie punten in het voordeel van Ajax. "Ze hebben kans om gelijk te komen."

"Ajax had een teleurstellende wedstrijd gisteren (tegen , red.). We hebben AZ hoog zitten, we hebben veel wedstrijden bekeken. Ze zijn een stuk beter dan . We weten dat ze veel kwaliteiten hebben."

"Ik ken een paar jongens vanuit Noorwegen, zoals Jonas Svensson en Fredrik Midtsjö. Ik kijk ernaar uit om hen weer te zien", vervolgt de keuzeheer van de AZ-opponent.

Solskjaer prijst het collectief van de tegenstander van donderdag. "Het hele team is moeilijk om tegen te spelen, ze hebben veel vertrouwen. Je kunt het romantisch voetbal noemen, ik houd van de manier waarop ze het spelletje spelen. Het is gewoon een goed team."

Solskjaer wil zijn opstelling nog niet prijsgeven, maar geeft wel toe dat AZ een sterke tegenstander mag verwachten. "Ze gaan absoluut het beste Manchester United treffen morgen. De speler die we op dat moment kiezen, is de beste."

"Maar we gaan ook wat jongere spelers een kans geven, dat is gewoon onze natuur. Beide ploegen zijn door, dus voor mij is het een mooie kans om te rouleren in de ploeg."

Het eerste fluitsignaal in Manchester klinkt donderdag om 21.00 uur. The Red Devils hebben momenteel een punt meer dan het bezoek uit Alkmaar.