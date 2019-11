Solskjaer vestigt hoop op Pogba: "Hij is als een nieuwe aanwinst"

Ole Gunnar Solskjaer kan niet wachten tot hij bij Manchester United weer een beroep kan doen op Paul Pogba.

De Franse middenvelder speelde dit seizoen pas vijf wedstrijden in de Premier League. Pogba kwam niet meer in actie nadat hij eind september in het duel met een enkelblessure opliep. In de Engelse media verschenen geruchten dat de speler in januari mogelijk vertrekt uit Manchester, maar Solskjaer wil hem absoluut niet kwijt.

Na afloop van de 2-1 nederlaag in de tegen Astana zei de Noor dat het herstel van Pogba voorspoedig verloopt. "Laten we kijken hoe snel hij weer beschikbaar is. Het voelt als een soort nieuwe aankoop als hij weer kan spelen. Hij heeft dit seizoen nog nauwelijks gespeeld en als hij er weer bij is, is hij een aanwinst van wereldklasse."

"We willen hem er zo snel mogelijk weer bij hebben. Zondag? Nee. Ik weet niet hoelang het nog duurt. We moeten kijken hoe ver hij is als hij weer met ons gaat meetrainen", aldus Solskjaer.

speelt zondag thuis tegen Aston Villa. Een week later is de kraker tegen (uit) en tussendoor komt United woensdag ook nog in actie tegen . De terugkeer dus van José Mourinho op Old Trafford, waar de Portugees bijna een jaar geleden werd ontslagen.

Solskjaer is tevreden over de manier waarop onder meer Scott McTominay en Fred het wegvallen van Pogba dit seizoen hebben opgevangen. "Maar natuurlijk zou het ons een enorme boost geven als Paul weer kan spelen."