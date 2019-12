Solskjaer verklaart reis Haaland naar Manchester; transfer Pogba uitgesloten

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer ontkent dat Erling Haaland onderweg is naar Manchester om te onderhandelen over een contract.

Noorse media meldden vrijdag dat Haaland in Stavanger samen met zijn vader op het vliegtuig was gestapt naar Manchester. Solskjaer zegt op een persconferentie niets te weten van een bezoek van Haaland aan de club.

Haaland wordt al wekenlang in verband gebracht met een transfer naar . Solskjaer zou hem vorige week in Oostenrijk hebben bezocht om hem over te halen voor een transfer naar the Red Devils te kiezen. De trainer kent Haaland nog vanuit hun gezamenlijke tijd bij Molde FK, waar de aanvaller op zestienjarige leeftijd debuteerde onder Solskjaer.

"Ik denk niet dat hij op weg is naar hier", zei Solskjaer vrijdagochtend toen hij door de aanwezige media gevraagd werd naar de reden achter de reis van Haaland naar Manchester. De Noorse trainer denkt dat zijn landgenoot op doorreis is. "Hij is met kerstvakantie."

"Vanuit Stavanger kan je niet overal naartoe vliegen. Je moet via, via reizen. Ik kan verder niet reageren op spelers van andere clubs. Daar krijg je een hoop speculaties van."

Solskjaer herhaalde tijdens het persmoment tot twee keer toe dat Haaland niet op weg is naar Manchester. Hij sprak wel wat uitgebreider over de situatie van Paul Pogba. De Franse middenvelder is al maanden geblesseerd en de wedstrijd van zondag tegen lijkt te vroeg te komen. Het is de vraag of hij ooit nog voor United in actie komt. Pogba wordt immers gelinkt aan .

Lees beneden verder

Volgens Solskjaer maakt de speler het seizoen af op Old Trafford. "Hij wordt niet verkocht in januari", aldus de manager. "Ik hoop dat hij nog voor het einde van het jaar in actie komt, maar ik ga hem niet pushen. Ik kan geen terugslag of blessures riskeren."

Haaland lijkt voorlopig dus niet naar Manchester United te komen en Pogba gaat niet weg. Gaat de club in januari wel actie ondernemen? "We hebben goede hoop dat we iemand kunnen aantrekken", reageert Solskjaer. "Je hoopt altijd op iemand, maar je hebt geen zekerheid. Het moet de juiste speler zijn met de juiste leeftijd en waarde."

"Misschien gebeurt het niet. We krijgen de komende maanden nog vier spelers terug over wie we niet konden beschikken." De trainer doelt onder meer op Pogba. "We hebben een van de beste spelers ter wereld als hij fit is. Ik hoop dat hij nog voor het einde van het jaar terugkeert, maar we zijn voorzichtig."