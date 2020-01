Solskjaer slaat terug naar Van Persie: "We leven niet meer in de middeleeuwen"

Robin van Persie liet zich woensdag na de met 2-0 verloren wedstrijd van Manchester United tegen Arsenal kritisch uit over Ole Gunnar Solskjaer.

De oud-aanvaller, die het duel als analist voor BT Sport bekeek, stelde dat de Noorse manager af en toe iets 'gemener' zou moeten zijn. Solskjaer slaat vrijdag tijdens de persconferentie in aanloop naar het -duel met hard terug richting Van Persie.

"Als ik naar Ole luister, is hij zo te horen een hele aardige gast. Ik wil dat hij af en toe gemener zou zijn. Wees gewoon boos. Ik zie hem nu gewoon glimlachen na een wedstrijd als deze. Dit is niet het moment om te glimlachen", sprak Van Persie.

"Je moet een beetje angst hebben voor je coach. Ja, je moet ten eerste een goed strijdplan hebben, maar je moet ook dat beetje angst hebben. Als die angst er is, weet je als speler dat als je die loopacties niet maakt en je die ballen niet speelt, je gestraft gaat worden. Dan zal je de volgende wedstrijd niet spelen."

"Ik ken Robin niet en hij kent mij niet. Hij heeft waarschijnlijk het recht niet om kritiek te leveren op mijn stijl van managen en ik zal ook niet veranderen, dat staat vast", zo begint Solskjaer zijn relaas tijdens het persmoment, waar hij geciteerd wordt door The Independent .

Van Persie speelde tussen 2012 en 2015 voor en droeg tijdens zijn tijd op Old Trafford het shirt met rugnummer twintig. Solskjaer speelde bij the Red Devils met hetzelfde rugnummer.

"Hij heeft mijn rugnummer twintig afgepakt. Dat is het enige dat hij van me gaat afpakken. We leven niet meer in de middeleeuwen", zo besluit Solskjaer zijn opmerkelijke verweer. Samuel Luckhurst, journalist van de Manchester Evening News , schrijft op Twitter dat hij Solskjaer 'nog nooit zo boos heeft gezien'.

Voor Manchester United wacht zaterdagavond een uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers in de derde ronde van de FA Cup.