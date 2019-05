Solskjaer over transfers: "We zouden 250 nieuwe spelers moeten halen"

Ole Gunnar Solskjaer heeft vertrouwen dat Manchester United komende zomer een aantal topspelers kan binnenhalen.

Met nog twee speelronden te gaan staat United zesde in de Premier League en de kans lijkt groot dat de ploeg daardoor komend seizoen geen -voetbal speelt. Het gat is drie punten met nummer vier , dat bovendien een beter doelsaldo heeft. Na een teleurstellend jaar wordt er van Solskjaer verwacht dat hij zijn selectie komende zomer van nieuw elan voorziet.



"Uiteindelijk heb ik het laatste woord over een speler die binnenkomt of weggaat. We hebben regelmatig vergaderingen. Ik ben blij met de manier waarop het nu gaat en blijkbaar zouden we wel 250 nieuwe spelers moeten halen, want jullie schrijven allemaal over die spelers", sprak de Noorse manager vrijdag op een persconferentie.



"Hopelijk kunnen we ook spelers halen waarover jullie hebben geschreven. Je weet maar nooit", aldus Solskjaer. "Voor de langetermijnplanning moeten we aan de Champions League denken. Misschien halen we dat wel, misschien ook niet, maar je wil niet weten hoeveel zaakwaarnemers hun spelers bij ons aanbieden. Ze zeggen dat hun cliënten in de toekomst dolgraag naar willen komen."



Manchester United werd vorige maand in de kwartfinales van het miljoenenbal uitgeschakeld door . De ploeg van Solskjaer staat één punt achter , dat als nummer vijf op een plek staat die plaatsing oplevert voor de groepsfase van de . De nummer zes van Engeland moet twee voorrondes spelen.