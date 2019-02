Solskjaer ontwijkt vraag over toekomst bij Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer presteert tot nu toe uitstekend als manager van Manchester United. De vraag is echter of hij na dit seizoen blijft.

Solskjaer werd in december na het ontslag van José Mourinho in eerste instantie als interim-manager naar Old Trafford gehaald. De planning is dat hij in mei teruggaat naar Molde, de Noorse club waar zijn contract nog doorloopt tot het einde van 2021. Door de goede prestaties gaan er echter geruchten dat United de 45-jarige coach gewoon wil houden.



De Engelse grootmacht staat aan het begin van een cruciale periode. Dinsdag komt Paris Saint-Germain op bezoek in de Champions League en United speelt deze maand ook nog in de FA Cup tegen Chelsea (uit) en een competitieduel met Liverpool (thuis). Volgens veel kenners maakt Solskjaer een goede kans om een vast contract te krijgen als United in die topduels goede resultaten behaalt.



Zelf kijkt hij er echter niet zo tegenaan. "Ja, het is te makkelijk om dat te zeggen", zei de Noor op een persconferentie. "Jullie moeten het script nu wijzigen. We hebben nog een paar maanden om te doen wat we moeten doen." Onder leiding van Solskjaer won Manchester United tien van de elf officiële wedstrijden. Alleen de thuiswedstrijd tegen Burnley leverde geen overwinning op (2-2).



In de aanloop naar het thuisduel met PSG kijkt Solskjaer uit naar weer een 'speciale Champions League-avond' in Manchester. "Mijn laatste als speler was toen we met 7-1 van AS Roma wonnen (in 2007, red.) en ik invaller was. Het was zo'n typische Old Trafford-avond. We hadden de uitwedstrijd nog met 2-1 verloren, maar Sir Alex Ferguson was niet ontevreden. Hij had zó veel vertrouwen in onze kwaliteiten."