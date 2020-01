Solskjaer lijkt met steunbetuiging te sneren naar Van Gaal en Mourinho

Louis van Gaal en José Mourinho hebben zich in het verleden negatief uitgelaten over de manier van werken en het transferbeleid bij Manchester United.

Met name vice-voorzitter Ed Woodward moest het ontgelden bij de voormalige managers. Ole Gunnar Solskjaer is echter een heel andere mening toegedaan. De Noorse manager, sinds december 2018 de eindverantwoordelijke van the Red Devils vindt juist dat hij voldoende steun krijgt van de beleidsbepalers van de nummer vijf in de Premier League.

"Het is een gave om zo af en toe in de spiegel te kijken en niet met de beschuldigende vinger naar anderen te wijzen", stelt Solskjaer in gesprek met de Manchester Evening News. "Dat is wat sommigen van ons doen, anderen de schuld geven. Sommigen denken ook dat ze beter zijn dan anderen. Bij mij draait het om begrip."

"Ik geloof in de structuur van deze club die ik heb gezien sinds mijn aanstelling. Met de middelen die zijn uitgegeven aan scouting, aantrekken van spelers en het onderzoeken van spelers, zodat wij ze met een gerust hart hierheen kunnen halen. Er wordt echter geen enkele speler aangetrokken zonder mijn toestemming."

maakt een zeer moeizaam seizoen door, maar Solskjaer vreest desondanks niet voor een voortijdig ontslag. "Daar ben ik niet bang voor, ik blijf gewoon keihard werken. Natuurlijk weet ik dat resultaten bepalend zijn en dat de manier van werken heel belangrijk is. Ik weiger echter om heel veel geld uit te geven aan iemand die niet bij deze club past."

Solskjaer geeft toe dat er wellicht enkele ervaren krachten worden aangetrokken op korte termijn. "Die zouden deze selectie kunnen helpen, want het is een jonge groep."

Solskjaer weet ook dat niet elke aankoop een garantie op succes is. "Ruimte voor fouten?" vraagt de manager van Manchester United zich hardop af. "Er is bij transfers altijd ruimte voor fouten want je hebt nooit honderd procent zekerheid. Het heeft soms tijd nodig en soms heb je gewoon geen geluk. We doen er in ieder geval alles aan om de ruimte voor fouten tot een minimum te beperken."

Manchester United staat later deze zondag tegenover Tranmere Rovers in de vierde ronde van de .