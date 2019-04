Solskjaer kritisch na afgang United: "Sommigen hebben een reality check nodig"

Manchester United gaat momenteel door een mindere fase en Ole Gunnar Solskjaer wil dat zijn spelers eens goed in de spiegel kijken.

United verloor vijf van de laatste zeven wedstrijden in alle competities, waaronder beide duels in de kwartfinales van de met . In de Premier League moet de Engelse grootmacht nog flink aan de bak om bij de bovenste vier te eindigen. De ploeg staat nu zesde.



Deze week viel door een 3-0 nederlaag in Barcelona in de Champions League het doek voor United, dat de heenwedstrijd al met 0-1 had verloren. In de laatste zeven duels bleken behalve Barça ook (tweemaal) en een maatje te groot voor de ploeg van Solskjaer, die sinds medio december de scepter zwaait op Old Trafford. "De afgelopen maanden heb ik de jongens beter leren kennen. De meesten hebben me geïmponeerd met hun mentaliteit, maar sommige spelers hebben een reality check nodig", is de Noor vrijdag kritisch in de Engelse media.



"Bij deze club is er geen ruimte om jezelf te verstoppen, of het nu op de training is of tijdens een wedstrijd: iedereen kan zien welk niveau je hebt. Dit is de cultuur die we hier met onze fantastische staf proberen te creëren", vervolgt Solskjaer. "Spelers moeten verantwoordelijkheid nemen, maar uiteindelijk bepalen de prestaties op het veld hun positie. We hebben er in Barcelona over gesproken: als je in een groot stadium speelt, moet je verantwoordelijkheid nemen en goede keuzes maken."



Solskjaer sprak deze week naar eigen zeggen individueel met zijn spelers. Onder anderen Anthony Martial moest het ontgelden, nadat hij afgelopen dinsdag tegen Barcelona teleurstelde. "Hij is inderdaad een van de jongens waarmee ik gesproken heb. Hij is een enorm talent en heeft onlangs een nieuw contract ondertekend. Hij weet dat we in hem geloven, dus hij moet hard blijven werken. Maar ik denk dat iedereen die voor speelt moet blijven presteren om zijn plekje in de selectie en het team te behouden. Anthony is daar geen uitzondering op."