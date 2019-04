Solskjaer kondigt 'meedogenloze' keuzes aan in aanloop naar transferzomer

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer heeft komende zomer een aantal knopen door te hakken.

De Noorse trainer wil met the Red Devils terug naar de absolute top en dat zal ten koste gaan van een aantal spelers uit de huidige selectie. Solskjaer geeft aan dat hij voor 'meedogenloze' keuzes staat met oog op volgend seizoen. "We hebben spelers nodig die ons vooruit helpen", aldus de coach tegenover Engelse media.

Solskjaer nam in december het stokje over van de ontslagen José Mourinho. Onder zijn leiding werd de weg naar boven ingeslagen, maar desondanks is terug te vinden op een teleurstellende zesde plaats op de ranglijst, met een achterstand van twee punten op . Volgend seizoen wil hij meedoen om het kampioenschap. "Het wordt een krachtmeting van de besten en sterksten. Zo meedogenloos moeten we zijn", aldus Solskjaer over het samenstellen van zijn selectie voor volgend seizoen.



Afgelopen woensdag ging Manchester United met 0-1 onderuit tegen in de kwartfinale van de . In dat duel zag Solskjaer hoe ver United nog verwijderd is van de absolute top. "We speelden tegen Barcelona, een team dat de standaard bepaalt in het Europese voetbal", vervolgt de 46-jarige trainer. "We maken ons geen illusies en weten dat het hard werken zal zijn. Er zullen een aantal moeilijke beslissingen genomen moeten worden door mij, Mick Phelan (assistent-manager, red.) en de club."



Solskjaer hoopt dat meer spelers zullen opstaan op weg naar de top. "Je zag het Fred en Scott McTominay doen. Dat verwachten we van al onze spelers", vervolgt de trainer, die op zoek moet naar een nieuwe manager omdat Antonio de club gaat verlaten. "We hebben Ashley Young, Paul Pogba en David De Gea gehad. Chris Smalling is ook aanvoerder geweest. Je hebt spelers die de captain kunnen zijn op het veld. We moeten gaan beslissen wie de beste kandidaat is."