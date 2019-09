Solskjaer: "Je hoeft niet overdreven veel te betalen voor goede spelers"

Ole Gunnar Solskjaer vindt dat Manchester United niet met geld hoeft te smijten om weer aansluiting te vinden bij de Engelse topclubs.

Afgelopen zomer gaf United nog bijna 160 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar toch vallen de resultaten tot nu toe tegen. United speelt maandagavond een thuiswedstrijd tegen en bij winst staat de ploeg van Solskjaer nog altijd tien punten achter koploper . In de eerste zes speelronden won de Engelse recordkampioen slechts twee keer.

United betaalde vooral voor Harry Maguire (87 miljoen) een forse transfersom. Wat Solskjaer betreft zijn alleen maar peperdure spelers echter niet per se nodig. "Ik denk dat we dat wel laten zien met Dan James", zegt de Noor tegen Sky Sports. "We hebben geen enorme smak geld voor hem betaald, maar hij laat wel zien dat hij talent heeft." Daniel James kwam voor zeventien miljoen euro over van Swansea City.

"Als je goed genoeg scout en de juiste persoonlijkheden aantrekt, hoef je niet overdreven veel te betalen." Solskjaer beseft dat er tegenwoordig andere sommen worden uitgegeven dan in zijn periode als speler. "Ik ben blij met de drie nieuwelingen. Ik vind dat zij laten zien dat we goed bezig zijn."

Behalve Maguire en James haalde United ook rechtsback Aaron Wan-Bissaka naar Old Trafford. "Iedere speler moet anders worden behandeld. Dat is één van de kwaliteiten die Sir Alex Ferguson had. Hij kende iedereen en wist bij iedereen hoe hij diegene moest laten presteren."

ging vorig weekend met 2-0 onderuit bij . De Red Devils hebben sinds 6 maart al geen uitwedstrijd meer gewonnen. Toen werd Paris Saint-Germain verslagen in de achtste finales van de , dankzij een late dubieuze strafschop van Marcus Rashford.