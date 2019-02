Solskjaer in de wolken: "Hij zei: 'Ga je gang, keer alsjeblieft niet terug!'"

Ole Gunnar Solskjaer is sinds december manager van Manchester United, nadat de club een deal had gesloten met Molde FK om de Noor te lenen.

Solskjaer heeft het naar zijn zin bij the Red Devils en wil graag blijven. De oud-aanvaller laat aan verschillende Engelse media weten dat Molde FK openstaat voor een langer dienstverband van de trainer op Old Trafford.

"Toen ik de eigenaar van Molde belde en zei dat United had gebeld, wist hij dat dit altijd al mijn droom was. Hij zei: 'Ga je gang, geniet ervan. En keer alsjeblieft niet terug!' Beide eigenaren hebben me succes gewenst, omdat ze wisten dat dit een droom voor mij is", wordt Solskjaer in aanloop naar het duel met Leicester City geciteerd door onder meer Sky Sports .



"Om hun steun te krijgen, is fantastisch. Als ik bij Molde terugkeer, zal ik mijn best doen voor de club. Maar het hangt er vanaf óf ik terugga. Tot nu was het fantastisch bij Manchester United. Hopelijk kan ik mijn gezin snel weer zien, want dat is tot nu toe het enige nadeel", vervolgt de Noor, die acht van de negen duels als trainer van de Engelse topclub heeft gewonnen.



Solskjaer vindt zichzelf goed bij de heersende cultuur van the Mancunians passen. "Ik zal altijd in de positie zitten dat ik Manchester United kan adviseren welke spelers te halen. Dat gaat ook na komende zomer door, ook al zal ik dan mogelijk niet meer hier werken. Ik zal de club altijd bijstaan, zeker als ze mij specifiek erom vragen."