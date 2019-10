Solskjaer: "Ik denk niet dat we hem voor december in actie zullen zien"

Het is onwaarschijnlijk dat Paul Pogba voor december weer zijn opwachting gaat maken bij Manchester United, zo heeft Ole Gunnar Solskjaer bevestigd.

De 26-jarige middenvelder staat sinds 30 september buitenspel als gevolg van een enkelblessure en hij heeft dit seizoen tot dusver slechts wedstrijden voor de club gespeeld. Pogba werkte de afgelopen interlandperiode in Dubai aan zijn herstele, maar een rentree is nog niet nabij.

"Ik denk niet dat we hem voor december in actie zullen zien. Hij zal een tijdje uitschakeld zijn", zei Solskjaer na 's 3-1 zege op Norwich City zondag. "Hij heeft tijd nodig om volledig te herstellen en dus denk ik niet dat hij terug zal tot misschien de wedstrijd tegen Sheffield United na de interlandperiode. Het zal waarschijnlijk december zijn voordat we hem weer kunnen zien."

"Ik ben niet de dokter, maar er is een blessure die moet worden genezen. Het is zijn enkel, ja."

"Het heeft geen zin om te praten over wie er lang niet zijn omdat hij ons niet zal helpen op het veld. Paul is briljant geweest en hij is de creatieve middenvelder die we nodig hebben, maar het is aan de anderen om zich te laten gelden."

Tijdens zijn verblijf in Dubai werd Pogba gefotografeerd met -trainer Zinédine Zidane, iets waar Solskjaer geen probleem mee had. "Paul maakt deel uit van ons plan, hij speelt door de pijnbarrières en kreeg links en rechts kritiek."

"Hij heeft een paar dagen vrij gehad. Hij was hier niet en het is een foto. Als je bij Man United speelt, heb ik daar helemaal geen problemen mee."