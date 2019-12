Solskjaer hoort 'overduidelijke leugens' en rekent op respect voor Mourinho

De druk op manager Ole Gunnar Solskjaer neemt door de aanhoudend teleurstellende resultaten met Manchester United toe.

Volgens diverse Engelse media hangt de toekomst van De Noor op Old Trafford af van de komende wedstrijden tegen en , maar Solskjaer zelf doet de geruchten af als 'overduidelijke leugens'.

"Er is absoluut geen probleem", aldus Solskjaer dinsdag op de persconferentie. "Ik moet soms lachen als ik verhalen lees over wat ik gezegd zou hebben. Ik weet in ieder geval zeker dat de bronnen daarvan gewoon verzonnen zijn, overduidelijke leugens. Ik maak me er niet druk om."

"Ik focus me gewoon op mijn baan en zo goed mogelijk presteren. Of ik met de eigenaren praat? Ja, dat doe ik doorlopend. We spreken elkaar een aantal keren per week."

Woensdag speelt thuis tegen Tottenham Hotspur, waar José Mourinho sinds kort de scepter zwaait. De Portugees werd in december vorig jaar nog ontslagen als manager van United, maar volgens Solskjaer zal dat woensdag geen grote rol spelen.

Lees beneden verder

"Ik denk niet dat dat een rol speelt in de motivatie van de spelers, wie ook de manager is bij de tegenstander. Als je dat shirt aantrekt, maakt het niet meer uit tegen wie je speelt, je moet gewoon alles geven."

Solskjaer denkt niet dat de United-supporters nog wrok koesteren jegens Mourinho. "José zal goed ontvangen worden door het publiek. Dat zegt iets over de club en zijn fans. Ze blijven zich de 2,5 jaar dat hij hier was herinneren en de prijzen die hij hier heeft gewonnen. Ik ben er honderd procent zeker van dat de supporters, de staf en de club hem welkom zullen heten."

United treedt woensdagavond om 20:30 uur aan tegen Tottenham en kan dan mogelijk weer beschikken over de zo goed als herstelde middenvelders Scott McTominay en Nemanja Matic.