Solskjaer hint naar speeltijd voor Tahith Chong bij Manchester United

Door de blessures van Jesse Lingard en Anthony Martial mag Nederlander Tahith Chong hopen op speeltijd bij Manchester United.

Martial en Lingard moeten drie weken toekijken, waardoor er kansen komen voor Chong, zo geeft ook interim-trainer Ole Gunnar Solskjaer heeft aan. United neemt het in de komende negen dagen op tegen Chelsea in de FA Cup en tegen Liverpool in de competitie.

De Noorse oefenmeester kan een bekersucces wel gebruiken na de 0-2 nederlaag in de Champions League tegen PSG en ook in de competitie zijn de punten hard nodig in de strijd om plek vier, die Manchester United nu nipt in handen heeft.

Solskjaer heeft in een persconferentie al bevestigd dat Chong (19) en Angel Gomes (18) waarschijnlijk speeltijd gaan krijgen op de vleugels, terwijl hij ook kan beschikken over Alexis Sanchez. De Chileen heeft nog niet kunnen overtuigen sinds hij overkwam van Arsenal en de trainer ziet daar graag verandering in komen.

"Het is een kans voor iedereen - Alexis, Romelu (Lukaku), Chong of Angel", aldus Solskjaer. "Anthony en Jesse hebben het de laatste tijd erg goed gedaan voor ons, met hun snelheid en aanvalsdrift. Maar met Rom en Alexis hebben we weer andere kwaliteiten en we zullen laten zien wat we kunnen. Het is nu aan ons om een team samen te stellen voor maandag."

Afgaande op die uitspraak lijkt een basisplaats voor de Nederlander in eerste instantie wat te veel gevraagd, maar hij mag hoop koesteren. "Angel en Chong hebben de hele week met ons meegetraind en ook in de voorgaande weken, dus er is een grote kans dat ze bij de ploeg betrokken zullen worden", aldus Solskjaer, die graag een reactie wil zien na de nederlaag tegen PSG van afgelopen dinsdag.

"Je moet altijd terugslaan bij deze club", meent de Noor. "Er zijn altijd uitdagingen en uit spelen tegen Chelsea is een van de zwaardere opgaves. We moeten de komende twee dagen zorgen dat we ons klaarmaken voor maandag. We weten dat er tegen PSG een periode van tien minuten was waarin we het even kwijt waren. Verder was het allemaal niet slecht."

