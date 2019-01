Solskjaer: "Hij zal het geweldig vinden als het publiek zich tegen hem keert"

Manchester United gaat vrijdagavond in de FA Cup op bezoek bij Arsenal. Voor Alexis Sánchez wordt het dus een weerzien met zijn vorige club.

Sánchez verliet Arsenal bijna een jaar geleden voor United, maar de Chileen keerde sindsdien nog niet terug in het Emirates Stadium. Coach Ole Gunnar Solskjaer denkt dat zijn pupil uitkijkt naar het treffen met The Gunners .



"Hij zal er weer bij zijn. Ik denk dat hij het geweldig zal vinden als het publiek zich tegen hem keert. Als speler voel je dan een zekere trots en denk je: "Ik zal jullie eens even wat laten zien". Hij doet het fantastisch op de trainingen en zijn houding daar is geweldig, dus ik hoop dat hij van de wedstrijd gaat genieten", liet de Noor weten via de officiële kanalen van zijn club.



Tegenover de terugkeer van Sánchez staat de afwezigheid van Marouane Fellaini, Chris Smalling en Marcos Rojo. De drie kampen met blessures en zullen daarom niet van de partij zijn in Londen: "Smalling is weer begonnen met trainen en hopelijk is hij er volgende week weer bij, het ziet er goed uit voor hem. Fellaini en Rojo hebben nog wel even nodig."



Solskjaer gunde in de vorige FA Cup-ronde tegen Reading nog een aantal spelers rust, maar hij lijkt tegen Arsenal een sterkere opstelling in gedachten te hebben: "Dat zijn natuurlijk twee verschillende tegenstanders, maar we hebben een erg goede en getalenteerde selectie. We hebben spelers die moeten spelen en daar ook de kwaliteiten voor hebben. Er zullen zeker een of twee wijzigingen plaatsvinden."